Tugu Insurance Raih Penghargaan Indonesia Best Corporate Secretary Awards 2021

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) berhasil meraih penghargaan di kategori asuransi pada acara penghargaan Indonesia Best Corporate Secretary Awards 2021” yang dilaksanakan oleh The Iconomics. (Foto: Dok. Tugu Insurance)

Jakarta, Beritasatu.com PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) berhasil meraih penghargaan di kategori asuransi pada acara penghargaan Indonesia Best Corporate Secretary Awards 2021 yang dilaksanakan oleh The Iconomics.

Acara yang diadakan secara hybrid ini merupakan penghargaan yang diberikan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah berhasil mengoptimalkan kinerja Corporate Secretary di dalam suatu perusahaan.

Rudi Donardi selaku Corporate Secretary Tugu Insurance berkesempatan untuk menerima penghargaan secara virtual yang diberikan Bram S.Putro selaku Founder & CEO The Iconomics.

“Kami bersyukur dan berterima kasih atas apresiasi yang diberikan, ini merupakan buah dari kerja keras seluruh pekerja Tugu Insurance (Tuguers) sehingga secara keseluruhan bisa mencapai kinerja perusahaan yang baik dan dapat memberikan produk dan layanan yang terbaik kepada pelanggan," ungkap Rudi, sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima Kamis (11/11/2021).

"Dengan pencapaian yang baik ini, maka tugas dan tanggung jawab dari fungsi Corporate Secretary menjadi lebih mudah. Semoga ke depan Tugu Insurance dapat terus memberikan yang terbaik dan membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Fungsi Corporate Secretary dalam suatu perusahaan berperan penting terutama dikaitkan dengan komunikasi perusahaan kepada banyak pihak seperti regulator, pemegang saham, pelanggan, maupun publik atau masyarakat.

Selain itu, Corporate Secretary bersama beberapa fungsi dalam perusahaan seperti Compliance dan Legal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menentukan Indonesia Best Corporate Secretary 2021, The Iconomics telah melakukan pemeringkatan pada masing-masing kategori yang terdiri dari 12 kategori perusahaan.

Pemeringkatan ini dihitung menggunakan scoring dari total news, total sentiment indicator, ratio between news sentiment positive and negative indicator.

Adapun 12 kategori tersebut meliputi Agribusiness; Banking; Financial Institution; Insurance; Basic Industry and Chemicals; Construction, Property and Real Estate; Consumer Goods Industry; Infrastructure, Utillity and Transportation; Miningi Miscellaneous; Trade and Services; dan Computer and Services.

Diketahui, Tugu Insurance yang memberikan produk dan layanan di dalam industri asuransi umum baik untuk segmentasi pelanggan korporasi maupun ritel, saat ini telah melakukan berbagai implementasi teknologi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi terkini yang terjadi di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan di dalam memenuhi kebutuhan asuransi.

