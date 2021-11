The Grove Sold Out, Shila Pasarkan Klaster Tilia

Kamis, 11 November 2021 | 19:04 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Petugas pemasaran Shila at Sawangan saat mendampingi pengunjung di show unit Klaster Tilia, Shila at Sawangan, Kamis, 11 November 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Depok, Beritasatu.com - Proyek Shila at Sawangan mulai memasarkan klaster terbaru Tilia di awal November 2021. Sebelumnya, klaster perdana dari Shila at Sawangan yaitu The Grove telah sold out alias habis terjual sebanyak 201 unit dalam kurun waktu tiga bulan.

Chief Marketing Officer (CMO) Shila at Sawangan, Denny Asalim mengungkapkan, rekor penjualan The Grove merupakan bukti kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Shila at Sawangan. Komitmen mewujudkan hunian ekslusif berkualitas direalisasikan melalui pemasaran klaster Tilia.

"Klaster The Grove sangat diminati dan diserap dengan sangat baik oleh pasar. Hal ini yang membuat kami optimistis untuk segera meluncurkan klaster kedua, Tilia. Kami juga telah membuka kesempatan bagi peminat klaster Tilia untuk mendapatkan NUP (nomor urut pemesanan) dengan mengunjungi show unit Tilia," ujat Denny Asalim, Kamis (11/11/2021).

Denny menjelaskan, sama halnya dengan The Grove, klaster Tilia menawarkan konsep rumah tapak berdesain eksklusif dengan pemandangan greenery dan central garden klaster, serta pepohonan di sepanjang jalan masuk.

"Klaster Tilia memiliki dua tipe rumah yaitu The Courtyard dan The Terrace Plus. Namun, klaster Tilia memiliki luas tanah yang lebih besar dibandingkan unit rumah pada klaster The Grove," jelasnya.

Menurut Denny, tipe Terrace Plus dari klaster Tilia memiliki luas tanah 120 meter persegi dan bangunan 79,5 meter persegi. Sedangkan rumah tapak di klaster The Grove, memiliki luas tanah 88 meter persegi serta luas bangunan 79,5 meter persegi. Sedangkan untuk tipe The Courtyard kedua klaster, baik Tilia maupun The Grove memiliki spesifikasi yang sama yaitu luas tanah 112 meter persegi dan luas bangunan 109,5 meter persegi.

"Sedangkan dari sisi fasilitas, klaster Tilia menyuguhkan layanan premium berupa mini golf, yoga pavilion dan open lawn. Adapun rentang harga yang dipasarkan untuk klaster Tilia mulai dari Rp 1,580 miliar untuk tipe The Terrace Plus dan Rp 1,720 miliar untuk tipe The Courtyard Standard," jelasnya.

