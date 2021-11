Daihatsu Luncurkan Xenia Terbaru di GIIAS 2021

Kamis, 11 November 2021 | 22:25 WIB

Oleh : Herman / JEM

Daihatsu All New Xenia diluncurkan dalam pembukaan pameran GIIAS 2021 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, 11 November 2021. (Foto: Beritasatu,com)

Tangerang Selatan, Beritasatu.com – Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 menjadi momentum bagi Daihatsu untuk meluncurkan produk barunya, All New Xenia. Kendaraan Low MPV berkapasitas tujuh penumpang ini telah menerapkan platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), yakni platform terbaru Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep kualitas tinggi dengan harga terjangkau, teknologi terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.

Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Toshinori Edamoto menyampaikan, All New Xenia mengadopsi mesin berpenggerak roda depan dengan dua pilihan mesin dan didukung transmisi CVT, serta dilengkapi teknologi keselamatan terkini dari Daihatsu A.S.A (Advanced Safety Assist).

“Selama perjalanannya, Xenia telah mengalami perubahan full model change sebanyak dua kali, dan minor change enam kali. Pada GIIAS kali ini, kami dengan bangga memperkenalkan generasi terbaru Xenia yang telah menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture,” kata Toshinori Edamoto di pembukaan GIIAS 2021, Kamis (11/11/2021).

All New Xenia tersedia dalam dua pilihan mesin berkapasitas 1.3 liter dan 1.5 liter, serta didukung Transmisi CVT. Model ini tersedia dalam 12 varian serta total tujuh pilihan warna. Harganya mulai Rp 190,9 juta hingga Rp 242,4 juta on the road Jakarta.

Selain All New Xenia, di GIIAS 2021 yang berlangsung pada 11-21 November 2021, Daihatsu juga menampilkan satu unit Daihatsu Rocky 1.2L ADS, satru unit Rocky modifikasi Neo Retro 1.0L R A.S.A, satu unit Terios IDS, satu unit Astra Daihatsu Sigra, dan satu unit Astra Daihatsu Ayla.

