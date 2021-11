Bursa Asia Dibuka Menguat, Harga Minyak Mentah Melemah

Jumat, 12 November 2021 | 08:38 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka menguat pada perdagangan Jumat (12/11/2021), menyusul Wall Street yang sebelumnya ditutup bervariasi.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,89% ditopang SoftBank Group yang naik lebih dari 1%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,93%, Kospi Korsel naik 1,17%.

Investor Asia mengamati pergerakan saham e-commerce seperti Alibaba dan JD.com setelah kemarin menggelar event belanja online 11/11 atau Singles Day (Hari Jomblo).

Indeks Nasdaq rebound sementara Dow Jones Industrial Average turun pada perdagangan Wall Street Kamis (11/11/2021), menyusul data kenaikan inflasi AS yang memicu aksi jual saham teknologi sehari sebelumnya.

Dow Jones Industrial Average turun 0,44% ke 35.921,23. S&P 500 naik 0,06% ke 4.649,27. Nasdaq naik 0,52% ke 15.704,28.

Harga minyak mentah WTI turun 0,53% ke US$ 81,16 per barel, sedangkan Brent turun 0,54% ke US$ 82,42.

Sumber: CNBC.com