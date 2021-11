IHSG Berpotensi Menguat Terbatas, Ini Saham Rekomendasinya

Jumat, 12 November 2021 | 08:44 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari diproyeksikan menguat terbatas. Adapun level support berada di 6.550, 6.480, sedangkan level resisten berada di 6.700, 6.750.

MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (12/11/2021), IHSG bergerak menguat 0,1% ke level 6.691 dan IHSG sudah break dari level resistancenya pada perdagangan kemarin. Saat ini pergerakan IHSG diperkirakan sudah berada di akhir wave (iii) dari wave [v] dari wave A, sehingga penguatannya akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk membentuk wave (iv).

“Diperkirakan, level koreksi wave (iv) berada pada rentang 6.649-6.665, setelah IHSG selesai membentuk wave (iv) maka IHSG berpeluang menguat kembali untuk menguji 6.750-6.800,” jelas MNC Sekuritas.

Berikut rekomendasi saham secara teknikal:

HOKI - Buy on Weakness (194)

Pada perdagangan kemarin (11/11), HOKI ditutup menguat 1% ke level 194 dan pergerakannya tertahan oleh MA20-nya. Diperkirakan, selama HOKI masih bergerak di atas 189 sebagai supportnya, maka posisi HOKI saat ini sedang berada di awal wave 3 dari wave (3).



Buy on Weakness: 190-194

Target Price: 200, 214

Stop loss: below 189

ERAA - Buy on Weakness (640)

ERAA ditutup cenderung flat di level 640 pada perdagangan kemarin (11/11). Selama ERAA tidak terkoreksi ke bawah 615 sebagai supportnya, maka posisi ERAA saat ini sedang berada di awal wave 3 dari wave (3).

Buy on Weakness: 625-640

Target Price: 670, 695

Stop loss: below 615

IMJS - Buy on Weakness (498)

IMJS ditutup terkoreksi 2,4% ke level 498 pada perdagangan kemarin (11/11). Posisi IMJS saat ini, diperkirakan sedang berada di awal wave [c] dari wave B, dimana pergerakan IMJS selanjutnya berpeluang berbalik menguat selama tidak break support 470.

Buy on Weakness: 486-496

Target Price: 525, 590

Stop loss: below 470

INDY - Sell on Strength (1,740)|

Kemarin (11/11), INDY ditutup terkoreksi 0,9% ke level 1,740 dan masih diiringi dengan tekanan jual. Posisi INDY saat ini diperkirakan sedang berada di wave [v] dari wave A di label biru, dimana INDY masih rawan terkoreksi terlebih bila break support 1,695. Adapun koreksi INDY kami perkirakan berada pada rentang 1,570-1,620.

Sell on Strength: 1,740-1,770

Sumber: Investor Daily