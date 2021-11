Malaysia Dorong Perkembangan Dagang dengan Indonesia

Jumat, 12 November 2021 | 19:30 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah perusahaan asal Malaysia bersiap ikut dalam Hybrid Export Acceleration Mission (EAM) 2021 atau misi percepatan ekspor yang akan diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara pada bulan November 2021 ini. Keikutsertaannya tak lepas dari peran Matrade sebagai agensi promosi dagang Malaysia.

Hal ini dilakukan untuk menghadapi masa transisi pasca pandemi Covid-19, pada tahun 2021 Kementerian Perindustrian Indonesia telah berupaya mendorong beberapa industri khususnya berbagai jenis produk yang sangat dibutuhkan masyarakat luas.

Diantaranya, makanan dan minuman, kosmetik dan produk kebutuhan sehari-hari agar menyiapkan diri untuk menyambut daya konsumsi masyarakat yang diprediksi dapat berkembang positif serta makin meningkat setelah pelaksanaan vaksin secara hampir menyeluruh.

Dengan mengusung program bertajuk “Hybrid Export Acceleration Mission on F&B, Cosmetics & FMCG to Medan and Pekan Baru, Indonesia”, Matrade mengikutsertakan 11 perusahaan dari berbagai sektor seperti makanan dan minuman, kosmetika, franchise dan FMCG untuk memperkenalkan lebih jauh mengenai produk mereka. Gelaran ini berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan pada 15-19 November 2021 mendatang.

Trade Commissioner Matrade Jakarta, Har Man Ahmad mengatakan, Malaysia pun siap berpartisipasi meningkatkan pertumbuhan tersebut di Indonesia.

“Sejalan dengan visi pemerintahan kami, dan berharap ini dapat menjadi satu titik permulaan yang berkesinambungan bagi meningkatkan perdagangan dua arah antara Malaysia dan Indonesia, terutama di Sumatera Utara dan Riau sebagai fokus baru untuk Malaysia,” papar Har Man Ahmad, dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Diagendakan, EAM 2021 ini akan dilakukan dalam dua sesi yaitu sesi pertama untuk Medan dan sesi kedua untuk Pekanbaru.

Sesi pertama EAM to Medan 2021, akan diawali dengan webinar dari instansi dan asosiasi terkait seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Sumut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, dengan partisipan dari semua perwakilan perusahaan Malaysia yang dimulai 15 November 2021.

Besoknya Matrade akan memfasilitasi sesi mitra bisnis secara hybrid secara tatap muka di hotel dan secara virtual lusanya melalui platform zoom.

Sementara sesi kedua, EAM Pekanbaru 2021, akan diawali dengan webinar dari instansi dan asosiasi terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi Riau, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau dan Baristand Industri Kemenperin dengan partisipan dari semua (Kadin) Sumut dengan partisipan dari semua perwakilan perusahaan Malaysia yang dimulai dari 15 November 2021 yang dilanjutkan dengan sesi mitra bisnis secara virtual hingga 19 November..

“Gelaran ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkenalkan berbagai ragam produk Malaysia yang dapat melengkapi kebutuhan pertumbuhan industri di Indonesia,” tutup Har Man Ahmad.

