Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi BCA Diapresiasi di Asia Pasifik

Jumat, 12 November 2021 | 22:23 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terpilih sebagai salah satu pemenang dalam Gartner Eye on Innovation Award 2021. Penghargaan ini menjadikan BCA sebagai bank pertama di Indonesia yang masuk dalam jajaran perusahaan papan atas di kawasan Asia Pasifik dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan produk dan layanan perbankan yang komprehensif.

“Kami bangga dapat mewakili Indonesia dalam ajang penghargaan ini. Sebuah kehormatan bagi kami, bahwa BCA dinobatkan sebagai salah satu perusahaan papan atas di Asia Pasifik dalam inovasi," kata Direktur BCA Hendra Lembong dalam keterangan tertulisnya Jumat (12/11/2021).

Dia mengatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen BCA dalam mempertahankan kualitas produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah. "RODEST atau Integrated Robotic System for Automatic EDC Testing merupakan salah satu inovasi yang mengantarkan BCA mendapatkan penobatan ini,” kata dia.

RODEST merupakan inovasi unik dari BCA yang mengintegrasikan collaborative robot dengan Robotic Process Automation (RPA) untuk EDC. Robot ini dapat melakukan aktivitas seperti manusia, yaitu menggesek kartu, memilih menu, dan memasukkan PIN. "RODEST memungkinkan pengujian EDC lebih cepat, menghasilkan hasil yang lebih akurat, dan menyusun laporan secara real-time," kata dia.

Direktur BCA Lianawaty Suwono mengatakan kehadiran RODEST telah menetapkan standar terobosan untuk tenaga kerja BCA di masa depan, dengan mesin dan kecerdasan buatan yang membantu pekerja melakukan tugas-tugas rutin dan sederhana. Hal ini memungkinkan karyawan BCA untuk fokus pada peningkatan kualitas, sambil memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan inovasi perbankan digital BCA.

"RODEST telah menjadi solusi bagi kami karena mampu menyederhanakan berbagai tugas, misalnya pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan dalam waktu 5 hari, kini menjadi 1 hari. Tidak hanya itu, kehadiran inovasi ini pun turut menghemat biaya hingga US$ 1 juta,” kata dia.

Gartner Eye On Innovation Award for Financial Services 2021 diadakan setiap tahun untuk memberikan pengakuan kepada perusahaan dan institusi keuangan atas penggunaan teknologi mereka yang inovatif untuk mendorong inisiatif terbaik di kelasnya. Acara ini mempertemukan para inovator kelas dunia dari Asia Pasifik, Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Sumber: BeritaSatu.com