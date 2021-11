Ketua AFI: Pandemi Covid-19 Terkendali, Industri Waralaba Bangkit Kembali

Sabtu, 13 November 2021 | 22:03 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Penyerahan penghargaan The Most Innovative Franchise Awards 2021, di sela kegiatan pameran International Franchise License & Business Concept Expo & Conference (IFRA), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Sabtu, 13 November 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Anang Sukandar, menyebutkan, dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret tahun lalu, telah menyebabkan seluruh sektor industri, termasuk waralaba terpuruk.

Tidak sedikit kalangan pelaku usaha franchise dan business opportunity berdarah-darah, dan omzet merosot tajam. Banyak pula gerai waralaba yang tutup sementara. Bahkan, tidak sedikit juga yang harus tutup permanen.

"Namun, berkat kerja keras pemerintah dan semua elemen yang saling bahu-membahu mengatasi pandemi ini, titik cerah atas kembali pulihnya perekonomian Indonesia mulai terlihat," kata Anang Sukandar, di sela kegiatan pameran International Franchise License & Business Concept Expo & Conference (IFRA), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Sabtu (13/11/2021).

Anang menjelaskan, AFI sangat memahami pandemi merupakan tantangan maha berat yang harus dijalani untuk membuat bisnis tetap bertahan bahkan bertumbuh. Ketika pandemi saat ini sudah mulai teratasi dengan baik oleh pemerintah, pameran waralaba sudah bisa dilaksanakan.

"Kami sangat bersyukur karena dengan digelarnya pameran ini, muncul kembali optimisme industri waralaba dan business opportunity di Indonesia bisa bangkit dan tumbuh kembali,” jelasnya.

Anang menambahkan, AFI bersama majalah Franchise Indonesia memberikan apresiasi tertinggi kepada pelaku industri franchise dan business opportunity yang mampu bertahan dan pulih serta mencatatkan kinerja yang positif selama masa pandemi.

"Kami mengajak para pelaku usaha waralaba dan business opportunity untuk terus melakukan transformasi usahanya, sehingga mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pendapatan,” ujarnya.

CEO majalah Franchise Indonesia, Rofian Akbar, menambahkan, untuk kembali membangkitkan semagat para pelaku bisnis waralaba lokal sekaligus memotivasi para pelaku lainnya, pihaknya bersama AFI dua pemetaan.

Pemetaan pertama, metode penelitian dilakukan dengan desk reserach yakni dengan menggali data-data sekunder terkait kepatuhan terhadap regulasi waralaba, jumlah gerai, reputasi brand serta kinerja bisnis selama masa pandemi (awal 2020 hingga akhir 2021 ini).

"Berdasarkan hasi pemetaan ini kami mendapatkan 5 brand franchise yang layak mendapat penghargaan sebagai the best 5 franchise brands in Indonesia 2021," tambahnya.

Pemetaan kedua, lanjut Rofian, metode reserach dengan menggali data-data sekunder dari sekitar 600 merek franchise dan business opportunity.

Adapun data yang digali di pemetaan kedua ini mencakup aspek kompetensi owner, kreativitas dan inovasi seperti konsep bisnis, produk, packaging, serta strategi marketing dan branding termasuk aktivitas kampanye di media sosial (Medsos).

"Berdasarkan penggalian data yang kami lakukan, kami menemukan ada 25 merek franchise dan business opportunity yang layak mendapat predikat the most innovative franchise brands. Mereka ini berdasarkan penilaian kami di masa pandemi senantiasa bergerak, produktif, kreatif dan inovatif sehingga bisnisnya bisa tetap bertahan,” sebut Rofian Akbar.

Sumber: BeritaSatu.com