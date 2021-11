Bank BJB Perkuat Digitalisasi Dorong Pemulihan Ekonomi

Minggu, 14 November 2021 | 08:13 WIB

Badung, Beritasatu.com- Sepanjang 2021, geliat ekonomi nasional mulai menunjukkan tren positif. Pertumbuhan mulai kembali tercatat di berbagai sektor, menjadi penanda roda ekonomi nasional kembali berputar. Di tahun ini pun, bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk (BJBR) atau bank bjb mengalami pertumbuhan di setiap kuartalnya. Sebagai bagian aktor pendorong pemulihan ekonomi nasional, bank bjb siap menyambut positif dengan memperkuat digitalisasi.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi mengatakan, gerak pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial yang terjadi secara gradual adalah angin segar yang patut disyukuri. Bank bjb melalui segenap kapasitas yang dimilikinya akan terus mendorong upaya akselerasi kebangkitan ekonomi Indonesia. ”Bank bjb senantiasa berkomitmen menghadirkan rangkaian inovasi bisnis untuk mengakselerasi tren pertumbuhan bisnis, sekaligus mengawal kebangkitan ekonomi Indonesia," ungkap Yuddy di Badung dalam media gathering, Sabtu (14/11/2021).

Dalam rangka mengoptimalkan layanan digital kepada masyarakat dan pemerintah daerah yang bertujuan mendukung inklusi keuangan, di tahun 2021 ini bank bjb meluncurkan sejumlah inovasi baru terkait pembayaran digital. Beberapa di antaranya adalah fitur new DIGI dan DigiCash by bank bjb, serta peresmian kolaborasi dengan fintech e-commerce yang diberi nama E-pays.

Sepanjang 2021, bank bjb berhasil menorehkan kinerja yang impresif. Hal tersebut tercermin dari total kredit perbankan yang tumbuh 6,9% year-on-year menjadi Rp95,1 triliun dengan tingkat risiko yang terjaga. Selain itu, bank bjb juga mengalami kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 7,8% year on year menjadi Rp124,4 triliun.

Hal tersebut didorong tingkat kepercayaan masyarakat yang besar untuk menyimpan dananya di bank bjb, yang terlihat dari peningkatan tabungan sebesar 5,4% year on year dan deposito sebesar 12,9% year on year. Dengan angka pertumbuhan kredit dan DPK tersebut, total aset bank bjb tumbuh sebesar 7,9% year on year menjadi Rp Rp159,2 triliun. Sedangkan laba bersih perusahaan mencapai Rp1,4 triliun, tumbuh positif 17,5% year on year.

Disampaikannya, kualitas kredit bank bjb juga terjaga dan terkelola dengan baik, di mana rasio non performing loan (NPL) turun menjadi 1,3%. Angka ini lebih baik dibandingkan rata-rata NPL industri perbankan nasional yang berada di angka 2,9% hingga Agustus 2021. Selain berhasil menunjukkan kinerja yang impresif serta mendapat berbagai penghargaan, bank bjb tak pernah berhenti melakukan penguatan digitalisasi dan melahirkan produk baru digital.

