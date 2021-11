Bursa Asia Menguat Jelang Rilis Data Ekonomi Tiongkok Oktober

Senin, 15 November 2021 | 08:34 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Senin pagi (15/11/2021) karena investor menantikan rilis data ekonomi Tiongkok.

Nikkei 225 di Jepang naik 0,61% pada awal perdagangan karena saham konglomerat SoftBank Group melonjak 2%. Indeks Topix menguat 0,65%.

Perkiraan awal yang dirilis Senin menunjukkan produk domestik bruto (PDB) Jepang turun 3% tahunan pada kuartal Juli-September, jauh lebih buruk daripada perkiraan pasar rata-rata kontraksi 0,8%, menurut Reuters.

Sementara Kospi Korea Selatan naik 0,39% dan S&P/ASX 200 di Australia naik 0,29%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,15% lebih tinggi.

Tiongkok akan merilis sejumlah data ekonomi, termasuk produksi industri dan penjualan ritel Oktober, pukul 10.00 pagi waktu Hong Kong.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 95,136 menyusul kenaikan dari 94,5.

Yen Jepang diperdagangkan pada 113,97 per dolar, menyusul pelemahan minggu lalu dari level di bawah 113 terhadap dolar. Dolar Australia berada di US$ 0,7332, setelah melemah dari US$ 0,74 minggu lalu.

Adapun harga minyak naik di perdagangan Asia, pada Senin pagi ini. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent menguat 0,22% menjadi US$ 82,35 per barel dan minyak mentah berjangka AS bertambah 0,3% menjadi US$ 81,03 per barel.

Sumber: CNBC