Capai US$ 22,03 Miliar, Nilai Ekspor Oktober Catat Rekor Tertinggi

Oleh : Herman, Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Oktober Indonesia 2021 mencapai US$ 22,03 miliar. Bila dibandingkan September 2021 naik 6,89%, sedangkan dibandingkan Oktober 2020 melesat 53,35%.

“Nilai ekspor Oktober 2021 ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sebelumnya, rekor ekspor tertinggi terjadi pada Agustus 2021 yang sebesar US$ 21,42 miliar. Kinerja ekspor baik secara total maupun nonmigas tahun 2021 ini lebih baik dari tahun 2019 dan 2020. Semoga kinerja ekspor ini bisa dipertahankan untuk tahun tahun ke depan supaya berdampak pada pemulihan ekonomi di Indonesia,” ucap Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Senin (15/11/2021).

Dari hasil perhitungan BPS, ekspor migas pada Oktober 2021 mencapai US$ 1,03 miliar. Ekspor migas naik 9,91% dibandingkan September 2021. Sedangkan ekspor nonmigas mencapai US$ 21 miliar. Kalau dibandingkan dengan September 2021 itu mengalami kenaikan sebesar 6,75%. “Kinerja ekspor secara bulanan di tahun 2021 ini itu lebih baik dibandingkan tahun 2019 maupun 2020,” ucap Margo Yuwono

Jika dibandingkan Oktober 2020 atau secara year on year (yoy) ekspor sektor migas mengalami kenaikan 66,84%. Sedangkan nonmigas meningkat 52,75%.

Bila dilihat menurut sektor terbagi menjadi empat yakni . Sektor nonmigas dengan nilai terbesar mencapai US$ 16,07 miliar. Sektor ini mengalami pertumbuhan 3,61% secara (month to month/mtm) dan 36,5% secara yoy. Kedua yaitu sektor pertambangan dan lainnya mencapai US$ 4,53 miliar atau naik 20,11% secara mtm dan naik 190,57% secara yoy.

Ekspor sektor migas mencapai US$ 1,03 miliar atau naik 9,91% secara mtm dan 66,84% secara yoy. Lalu ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai US$ 410 juta atau naik 2,7% secara mtm, tetapi mengalami kontraksi 3,32% secara yoy. "Ekspor nonmigas menyumbang 95,35% dari total ekspor Oktober 2021," ucapnya

