PT SMI Didorong Berperan dalam Transformasi Sistem Kesehatan Nasional

Senin, 15 November 2021 | 15:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI didorong berperan dalam pengembangan infrastruktur kesehatan sebagai penopang pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta PT SMI meningkatkan peran strategisnya guna mewujudkan transformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Peran itu antara lain terdiri dari sejumlah pilar bisnis seperti pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi, hingga pengembangan proyek.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menilai PT SMI dapat menjalankan peran vital melalui ketiga pilar bisnis itu. "PT SMI bisa masuk pada pengembangan atau pembangunan rumah sakit (RS) di daerah, tidak hanya RSUD tetapi juga RS umum, serta RS pusat," ujar dia dalam Webinar Indonesia Sustainable Development Day 2021 (ISDD), dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (15/11/2021).

Saat ini, Kemenkes tengah melakukan transformasi SKN yang mencakup enam pilar yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyatakan SDM yang sehat merupakan motor penggerak pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. "Saya senang pada upaya proaktif PT SMI dalam meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan guna menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan, serta pengelolaan infrastruktur kesehatan," kata dia.

Dia juga mendorong PT SMI untuk meningkatkan portofolio pembiayaan pada berbagai proyek yang bersifat berkelanjutan. Hal itu disebut sejalan dengan rencana dan agenda pemerintah dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim atau climate change. Terlebih, Indonesia telah berkomitmen serta dalam aksi pencegahan perubahan iklim yang ditandai dengan kehadiran Presiden Joko Widodo dalam The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Inggris.

"Bagi kami di Kementerian Keuangan, PT SMI sebagai special mission vehicle (SMV) memiliki peran penting mengedepankan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam implementasinya. Oleh karena itu, tugas PT SMI adalah bagaimana dalam proyeknya bisa mendorong pemerintah daerah dan pihak lain menerapkan ekonomi berkelanjutan," kata Rionald.

Pada kegiatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ingin agar PT SMI melahirkan berbagai program guna mendukung fokus pemerintah dalam menangani dan mengantisipasi dampak pandemi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Menkeu menjelaskan, ahli kesehatan dunia berpendapat bahwa pandemi Covid-19 mungkin bukan jadi yang terakhir. Untuk itu, setiap negara sebaiknya mengantisipasi dengan menerapkan sistem kesehatan andal. Sehingga nantinya, pandemi tidak akan memberi dampak terlalu besar bagi sektor kesehatan dan perekonomian. Selain itu, untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), PT SMI dinilai dapat terlibat dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan, salah satunya energi baru terbarukan (renewable energy).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa estimasi biaya mitigasi climate change tidak sedikit. Dalam Road Map Nationally Determined Contributions (NDC) 2020, biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC sebesar Rp 3.779 triliun hingga 2030. Febrio menilai, PT SMI memiliki peran strategis dalam pencapaian target tersebut.

