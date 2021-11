Mantap! Airlangga Proyeksi Ekonomi Kuartal IV Tumbuh 6%

Selasa, 16 November 2021 | 16:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5% hingga 6% pada kuartal IV 2021. Apabila target itu tercapai, maka pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 ekonomi nasional diperkirakan bakal mencapai 4%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan berbagai indikator ekonomi sudah menunjukkan perbaikan disertai melandainya kasus Covid-19. Pemulihan ekonomi juga akan mendorong terciptanya sisi penawaran (supply) dan sisi permintaan (demand). "Diharapkan di kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa masuk di level 5% sampai dengan 6%, untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 bisa masuk di level 4%. Karena di kuartal I kita masih tumbuh negatif," ujar Airlangga Hartarto dalam CEO Net Working 2021 bertajuk Stepping up to Regain the Economic Growth secara daring, Selasa (16/11/2021).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan optimisme pertumbuhan itu didasari pada realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat tumbuh 7,07% di kuartal II 2021 dan 3,5% di kuartal III.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga berbagai indikator ekonomi yang telah menunjukkan perbaikan yakni sisi demand dan menjaga konsumsi rumah tangga bertumbuh. Hingga kini konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan dari sisi supply, Indonesia memiliki sektor-sektor berdaya tahan seperti industri pengolahan, perdagangan dan eceran, pertambangan, dan pertanian.

Membaiknya sisi demand dan supply turut dikonfirmasi oleh indeks keyakinan konsumen (IKK) yang berada di level 113,4 dan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia di posisi 57,2. “Tentu kita melihat sektor riil terus kita monitor dan Alhamdulilah neraca dagang dalam 18 bulan terakhir mencatatkan surplus dengan nilai US$ 30,8 miliar. Momentum ini perlu kita dorong terutama dalam mendukung efektivitas penanganan Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah terus menjalankan kebijakan gas dan rem sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokwoi). Hal ini terbukti penanganan Covid-19 Indonsia di level ASEAN salah satu yang bisa menangani lebih balance.

Selanjutnya pemerintah dipastikan akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022. Hal itu bertujuan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% hingga 5,5% di tahun depan “Kemudian khusus penanganan UMKM kita melihat pemerintah terus berikan bantuan terutama terkait penyaluran modal kerja dan untuk program PEN mencapai Rp 483,91 triliun atau 65% dari pagu Rp 744,77 triliun,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pemulihan ekonomi nasional akan melanjutkan tren positif hingga kuartal IV sehingga pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun ini dapat mencapai 3,7% hingga 4,5% dengan titik tengah 4%.

Sementara pertumbuhan ekonomi pada 2022 diperkirakan akan mencapai pada level 5% hingga 5,5%. "Tahun depan sudah menggunakan bersama DPR, estimasi poin 5,2%. Kita berharap momentum akan terus terjaga dengan penguatan pondasi Indonesia dan terus menjaga momentum berkelanjutan," jelas Sri Mulyani.

