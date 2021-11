Jelang Akhir Tahun, Pasar Modal Indonesia Torehkan Prestasi Gemilang

Selasa, 16 November 2021 | 18:58 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Pasar modal Indonesia menjelang akhir tahun terus menorehkan prestasi gemilang setelah bangkit dari pandemi Covid-19. Hal tersebut tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), perusahaan tercatat, jumlah investor, hingga rata-rata nilai transaksi harian (RNTH).

"Pasar modal Indonesia telah pulih dan alhamdulillah kembali mencatat rekor pertumbuhan baru baik itu dari segi perdagangan, pertumbuhan perusahaan tercatat, serta investor,” ungkap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi dalam CEO Networking (CEON) 2021, Selasa (16/1/2021).

Dia menyebutkan, pada 11 November 2021 lalu, IHSG berhasil mencatatkan rekor tertinggi baru di level 6.691, diikuti dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 8.215 triliun. Sementara nilai transaksi meningkat 45% menjadi Rp 13,4 triliun per hari. Diikuti peningkatan frekuensi 91% menjadi 1,3 juta transaksi per hari, dan kenaikan volume 76% menjadi 20 miliar saham per hari. Lalu hingga akhir Oktober 2021, investor pasar modal telah mencapai 6,7 juta investor, atau tumbuh 7,5 kali lipat sejak tahun 2016. "Di antara investor pasar modal itu, terdapat investor saham yang melonjak 1,4 juta investor menjadi 3 juta investor atau tumbuh 5,7 kali lipat sejak 2016," kata dia.

Inarno mengatakan, peningkatan ini turut diikuti jumlah investor yang aktif bertransaksi. Pada periode yang sama terdapat peningkatan 111.000 menjadi 200.000 investor aktif setiap hari. ”Investor ritel juga berhasil merajai transaksi bursa di 2021 dengan porsi transaksi mencapai 57%,” pungkasnya.

BACA JUGA BEI Akan Tunda IPO Perusahaan yang Tersandung Hukum

Selain itu, hingga 12 November 2021, sebanyak 40 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di bursa dengan total penggalangan dana mencapai Rp 32,3 triliun. Nilai ini juga merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Bahkan, di pipeline BEI masih ada 29 perusahaan tercatat yang dalam proses evaluasi untuk dapat tercatat di tahun ini atau paling lambat awal 2022. “Pertumbuhan ini telah menghantarkan jumlah perusahaan di bursa menjadi 752 perusahaan, dan kami ekspektasikan untuk terus bertumbuh seiring masih banyaknya calon perusahaan yang akan IPO,” ungkap Inarno.

Alhasil, dengan raihan tersebut Indonesia menduduki negara dengan jumlah IPO terbanyak di ASEAN dan terus mencatatkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Jika dilihat melalui pertumbuhan jumlah perusahaan tercatat, Indonesia juga memiliki pertumbuhan tertinggi yang mencapai hampir 40% dibandingkan bursa ASEAN lainnya.

BACA JUGA Bos BEI Beberkan Kinerja Kinclong Pasar Modal

Secara terpisah, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setia menyebutkan, hingga 12 November 2021, telah dilakukan penggalangan dana sebesar Rp 32,26 triliun dari instrumen saham dan Rp 83,3 triliun dari penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS). Apabila dibandingkan periode yang sama 2020, penggalangan dana dari instrumen saham naik 518% dan untuk EBUS mengalami kenaikan sebesar 14,3%.

Apabila dibandingkan periode sama 2020, jumlah calon perusahaan tercatat saham dalam pipeline naik sebesar 45% dan nilai penerbitan EBUS diperkirakan akan naik 81,3%. ”Berdasarkan data di atas, kami optimistis bahwa prospek dan target penggalangan dana di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2022 akan lebih baik,” ungkapnya.

Nyoman mengatakan, perkembangan kondisi new normal yang semakin kondusif dan pemulihan ekonomi nasional yang diekspektasikan akan mencapai 5,2% pada tahun 2022, dapat menjadi penggerak yang mendorong korporasi melakukan ekspansi bisnisnya melalui pendanaan dari pasar modal.

Finalisasi MVS

Di sisi lain, BEI menyatakan aturan multiple voting share (MVS) atau jenis saham yang memiliki lebih dari satu hak suara untuk tiap sahamnya, telah masuk tahap finalisasi. “Bursa terus mendukung proses tersebut termasuk secara intens berdiskusi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” katanya.

Nyoman berharap POJK tersebut selesai tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan stakeholder pasar modal Indonesia. Sebelumnya, Nyoman mengatakan bursa akan menjamin perlindungan investor publik ketika beleid tersebut ditetapkan. BEI akan memberikan notasi khusus pada perseroan yang mendapatkan izin MVS.

BACA JUGA BEI Akan Izinkan Robot Trading untuk Perdagangan Saham

Untuk informasi, penggunaan MVS adalah salah satu upaya menarik perusahaan rintisan bervaluasi unicorn (di atas US$ 1 miliar) dan decacorn (lebih dari US$ 10 miliar) untuk menjadi perusahaan publik di Indonesia. Salah satu perusahaan yang berniat untuk maju go public adalah entitas merger Gojek dengan Tokopedia (GoTo) yang direncanakan akan IPO pada semester I 2022

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily