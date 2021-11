Desain Produk Angkat Budaya Lokal dan Identitas Bangsa

Selasa, 16 November 2021 | 19:29 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Desain merupakan salah satu aspek penting dalam memacu daya saing produk industri. Oleh karena itu, para desainer produk industri berperan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen. Guna mengapresiasi desainer produk industri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar kompetisi Indonesia Good Design Selection (IGDS) yang diharapkan meningkatkan kualitas dan manfaat produk, serta mampu mengangkat nilai-nilai budaya lokal, yang diterima pasar domestik dan global.

“Mengutip ungkapan dari Robert L. Peters, desainer asal Kanada, design creates culture, culture shapes values, and values determine the future. Ungkapan tersebut merangkum gambaran tidak saja mengenai pentingnya posisi desain bagi perkembangan suatu produk, tetapi pengaruhnya dalam kehidupan manusia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Penganugerahaan Penghargaan Indonesia Good Design Selection (IGDS) 2021 di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Contoh sederhana kebenaran ungkapan tersebut dapat dilihat pada perkembangan komputer. Di awal kelahirannya, wujud komputer besar dan tidak praktis. Namun seiring kemajuan teknologi dan desain produk sesuai kebutuhan manusia, komputer kini menjadi portable dan menjadi kebutuhan primer bahkan menjadi budaya yang sangat dominan. Contoh lain pada industri furnitur atau home décor dan fesyen. "Kita memiliki industri furnitur berbasis kearifan lokal yang diminati pasar global. Namun di sisi lain, produk-produk ala Scandinavian juga tengah menjamur di dalam negeri,” ungkap Agus.

Di industri fesyen, menurut Menperin, Indonesia beruntung memiliki batik dan fesyen muslim yang semakin diminati dunia. Namun di kalangan anak muda, produk-produk fesyen ala Korea tengah menjadi tren dan budaya. "Di titik ini, ada semacam pertarungan, tidak semata pertarungan produk, tetapi juga pertarungan nilai dan budaya,” imbuhnya.

Selain sebagai pembentuk budaya, lanjut Menperin, desain produk secara inheren membawa nilai yang ingin dikenalkan atau dipromosikan. “Setiap kali kita membeli suatu produk, pada dasarnya kita memberikan dukungan terhadap kelestarian nilai yang dikandung oleh produk itu sendiri,” ujarnya.

Pasar desain berkembang

Menperin mengemukakan, pasar desain produk industri semakin besar dan berkembang. Berdasarkan Global “Industrial Design Market" 2020 Research Report, nilai pasar global dari desain produk industri pada tahun 2019 mencapai US$ 45,38 miliar dan diproyeksikan akan tumbuh jadi US$ 65,41 miliar pada akhir 2026 dengan tingkat pertumbuhan 5,3% selama kurun waktu 2021-2026. “Peluang di sektor desain industri tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para desainer dalam negeri,” ujarnya.

IGDS ke-18 yang mengusung tema “Produk Indonesia Berkarakter”, diharapkan mampu mencerminkan karakter kuat berbagai jenis industri di Indonesia, di antaranya kerajinan, furnitur dan home décor, alat kesehatan dan keselamatan, serta alas kaki dan aksesoris fesyen. “Perjalanan panjang IGDS telah menghadirkan khasanah desain produk industri Indonesia. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2001 pesertanya tiap tahun terus meningkat, dan pada tahun 2021 ini sebanyak 361 karya,” ungkap Menperin.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Reni Yanita mengatakan penghargaan IGDS 2021 diberikan kepada dua kategori yaitu Design Product untuk produk jadi dan Design Concept untuk konsep produk. Pada kategori Design Product terdapat lima jenis penghargaan yaitu Grand Award, Best 3, People’s Choice, Best 20 dan Good Design. Sementara pada kategori Design Concept terdapat dua jenis penghargaan yaitu Grand Award dan Best 3. “Seluruh penerima penghargaan akan mendapatkan sertifikat dan hak penggunaan logo IGDS untuk promosi produk, serta bagi para penerima Grand Award, Best 3 dan People’s Choice akan mendapatkan trofi dan hadiah uang tunai senilai total Rp 400 juta dari Kemenperin,” kata Reni.

