Harga Minyak Mentah Bervariasi, Produksi Diperkirakan Naik

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia bervariasi pada penutupan perdagangan Selasa (16/11/2021). Ketatnya persediaan minyak dunia diimbangi potensi kenaikan produksi dalam beberapa bulan ke depan dan meningkatnya kasus Covid-19 di Eropa.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 0,5% ke US$ 82,43 per barel, sementara WTI Texas turun 0,2% ke US$ 80,76 per barel.

CEO Trafigura Group Jeremy Weir mengatakan keterbatasan persediaan minyak karena permintaan minyak sudah pulih ke level prapandemi.

Produksi minyak Texas diperkirakan menembus rekor 4,95 juta barel per hari pada Desember.

Cadangan minyak mentah AS diperkirakan meningkat empat minggu berturut-turut, di mana pekan lalu diperkirakan naik 1,4 juta barel.

International Energy Agency (IEA) memperkirakan harga minyak mentah akan mulai stabil karena kenaikan harga akan membuat produsen menggenjot produksi, pada khususnya di AS. IEA memperkirakan Brent di kisaran US$ 71,5 per barel pada 2021 dan US$ 79,4 pada 2022, sedangkan Rosneft memperkirakan harga minyak mentah menembuys US$ 120 per barel pada 2022.

