IHSG Diproyeksikan Lanjut Menguat, Saham-saham Ini Bisa Jadi Opsi

Rabu, 17 November 2021 | 08:48 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Rabu (17/11/2021) diproyeksikan melanjutkan penguatan ke area 6,670-6,690.

Dalam riset harian MNC Sekuritas, menyebutkan bahwa indeks pada skenario terbaiknya, akan berada pada posisi akhir wave (II) dari wave (V), sehingga berpotensi menguat. Level support 6,550, 6,480 dan resistance 6,680, 6,700.

Untuk diketahui, pada perdagangan kemarin, Selasa (16/11). IHSG ditutup menguat 0,5% ke level 6,651.

"Namun demikian, tetap cermati area support di 6,480, bila IHSG break level tersebut maka kami perkirakan IHSG sedang membentuk wave B dari wave (Y) ke arah 6,417-6,445," jelas MNC Sekuritas.

Sementara itu, agar tetap cuan para investor disarankan untuk koleksi saham sebagai berikut;

AUTO - Buy on Weakness

AUTO ditutup menguat 4,5% ke level 1,290 pada perdagangan kemarin (16/11), penguatan AUTO diikuti dengan tingginya volume beli dan sempat menguji resistance di 1,305. Kami memperkirakan, saat ini posisi AUTO sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (v) dari wave [c]. Hal ini berarti, AUTO berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1,265-1,290

Target Price: 1,335-1,36

Stop loss: below 1,225

CENT - Spec Buy

CENT ditutup menguat 0,7% ke level 294 pada perdagangan kemarin (16/11). Kami memperkirakan, selama tidak break support 286, maka posisi CENT saat ini sedang berada di awal wave C dari wave (B). Hal ini berarti, CENT berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 290-294

Target Price: 320, 374

Stop loss: below 286

SRTG - Buy on Weakness

Pada perdagangan kemarin (16/11), SRTG ditutup menguat 2,7% ke level 2,250 diikuti dengan adanya peningkatan tekanan beli. Kami perkirakan, saat ini posisi SRTG sedang berada di wave (iii) dari wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 2,180-2,220

Target Price: 2,300, 2,430

Stop loss: below 2,120

BBYB - Sell on Strength

Kemarin (16/11), BBYB ditutup menguat signifikan sebesar 11% ke level 2,060. Kami perkirakan, posisi BBYB saat ini sedang berada di akhir wave [iii] dari wave C, sehingga penguatan BBYB akan cenderung terbatas dan rawan terkoreksi. Diperkirakan, level koreksi BBYB berada pada rentang 1,775-1,990 dan level ini dapat digunakan sebagai level buyback.

Sell on Strength: 2,080-2,170

