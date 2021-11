Minim Sentimen, Bursa Asia Dibuka di Zona Merah

Rabu, 17 November 2021 | 09:00 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka melemah pada perdagangan Rabu (17/11/2021). Di sisi lain, Wall Street ditutup menguat berkat data ritel terkini.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,2%, indeks komposit Shanghai naik 0,02%, Hang Seng Hong Kong turun 0,48%, S&P/ASX 200 turun 0,39%, Kospi Korsel turun 0,84%, Straits Times turun 0,1%.

Selandia Baru mengumumkan akan membuka perbatasan domestik ke Auckland mulai 15 Desember untuk orang-orang yang sudah divaksinasi penuh dan dites negatif Covid-19.

Raksasa teknologi Tiongkok Baidu dijadwalkan mengumumkan kinerja triwulan ketiganya hari ini.

Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Selasa (16/11/2021), ditopang data penjualan ritel Oktober yang memuaskan dari Home Depot dan Walmart, mengindikasikan konsumen AS masih tetap berbelanja di tengah inflasi yang memanas.

Dow Jones Industrial Average naik 0,15% ke 36.142,22. S&P 500 naik 0,39% ke 4.700,9. Nasdaq naik 0,76% ke 15.973,86.

Harga minyak mentah dunia bervariasi pada penutupan perdagangan Selasa (16/11/2021). Ketatnya persediaan minyak dunia diimbangi potensi kenaikan produksi dalam beberapa bulan ke depan dan meningkatnya kasus Covid-19 di Eropa.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 0,5% ke US$ 82,43 per barel, sementara WTI Texas turun 0,2% ke US$ 80,76 per barel.

