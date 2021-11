Impack Pratama Raih Penghargaan “Outstanding Best Practices” dari GCSA

Rabu, 17 November 2021 | 11:03 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Impack Pratama meraih penghargaan "Outstanding Best Practices" dari Global Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021 yang diselenggarakan oleh Taiwan Institute for Sustainable Energy di Taiwan, Rabu, 17 November 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasau.com - PT Impack Pratama Industri Tbk (Impack Pratama) menerima penghargaan "Outstanding Best Practices" dari Global Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021 yang diselenggarakan di Taiwan, Rabu (17/11/2021). Pemberian penghargaan tertinggi untuk kategori Emerging Market itu diberikan atas praktik terbaik dalam program keberlanjutan.

“Penghargaan ini diberikan kepada 12 pemenang dari Prancis, Indonesia, Taiwan, dan Thailand,” ujar Direktur Utama Impack Pratama Haryanto Tjiptodihardjo dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Rabu (17/11/2021).

Haryanto mengatakan GCSA merupakan forum keberlanjutan terbesar dan paling bergengsi di Asia yang diselenggarakan Taiwan Institute for Sustainable Energy. Pemenang penghargaan untuk kategori "Best Practice" dibagi menjadi dua, yaitu “Outstanding Practice” untuk entri peringkat teratas, dan “Great Practice” untuk entri yang dipilih oleh panel.

Penghargaan diberikan atas program keberlanjutan “Harvest the Power of the Sun: Harnessing the Power of Solar Technology for Sustainable Agriculture.”

Dalam program ini, Impack Pratama telah memperkenalkan dan memasang alat pengering bertenaga surya, yaitu Solar Dryer Dome (SDD) di daerah-daerah tertinggal di 29 provinsi di Indonesia. Hal ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 30.000 orang di Indonesia.

Menurut Haryanto, secara regional, Impack Pratama bekerja sama dengan Covestro, telah memasang lebih dari 1.000 SDD yang telah memberikan manfaat bagi lebih dari 360.000 orang.

“Kami merasa terhormat dan bersyukur menerima penghargaan bergengsi ini. Hal ini adalah bukti kerja keras tim kami selama ini,” kata Haryanto.

Haryanto menjelaskan, sejalan dengan moto perusahaan, yaitu Doing Well by Doing Good, Impack Pratama senantiasa berupaya menjalankan praktik-praktik usaha yang memberikan dampak keberlanjutan, salah satunya dengan membantu masyarakat yang kurang mampu.

“Produk pengering tenaga surya kami, yakni Solar Dryer Dome (SDD) dan Solar Table Dryer (STD), secara konsisten telah membantu para petani di daerah tertinggal untuk menghasilkan kualitas panen yang lebih baik, mengurangi panen yang terbuang, dan mengumpulkan hasil panen yang lebih banyak. Pada akhirnya turut menjaga ketahanan pangan di pedesaan maupun perkotaan. Inovasi SDD ini telah merubah perspektif petani mengenai cara pengeringan dan meningkatkan kehidupan petani menjadi lebih baik dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan pendidikan keluarga mereka,” papar Haryanto.

Haryanto menyebutkan, tahun depan Impack Pratama berencana akan meluncurkan program yang sama untuk para nelayan di daerah tertinggal, dan bermaksud untuk menduplikasi kesuksesan pada sektor baru ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang SDD dan STD, dapat mengunjungi https://www.impackpratama.com/solar-dryer-dome-2.

