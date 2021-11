MMA Umumkan Pemenang 2021 Smarties Indonesia

Rabu, 17 November 2021 | 11:53 WIB

Oleh : JNS

Shanti Tolani selaku Country Head and Board of Director Indonesia MMA Indonesia. (Foto: Dok.MMA Indonesia)

Jakarta, Beritasatu.com - MMA Indonesia, organisasi industri yang didedikasikan untuk merancang masa depan pemasaran di seluruh kawasan Asia Pasifik, secara virtual mengumumkan pemenang Penghargaan 2021 Smarties Indonesia, Jumat (12/11/2021).

Smarties tahun ini menyambut lebih dari 400 entri dari seluruh wilayah, mencakup lebih dari 20 kategori. Ini merupakan jumlah pendaftar terbanyak yang diterima MMA Indonesia.

Saat ini dalam edisi kedelapannya, Smaries adalah satu-satunya program penghargaan pemasaran mobile global yang mengakui para pemimpin, merek, agensi, dan penyedia teknologi yang menggunakan teknologi untuk mempelopori pendekatan baru dalam pemasaran modern.

Penghargaan ini menghormati inovasi dan kreativitas yang luar biasa dari pemasar dan brand yang menghasilkan dampak bisnis yang signifikan bagi perusahaan di seluruh Asia Pasifik.

Semua kiriman dievaluasi oleh dewan pra-penyaringan yang terdiri dari 39-anggota yang menentukan entri terpilih. Para pemenang penghargaan kemudian dipilih oleh juri independen yang terdiri dari 15 senior marketing dan profesional industri yang diketuai oleh juri Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia.

MMA Indonesia juga menyambut baik Lee Risk, Commercial Director (Media), dan Giacomo Catanoso, Digital Media Director dari GfK sebagai juri pengamat untuk pertama kalinya.

“Kualitas pendaftar yang kami terima tahun ini merupakan bukti ketangguhan pemasar dalam menghasilkan karya yang sangat baik dalam menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka,” kata Shanti Tolani selaku Country Head and Board of Director Indonesia MMA Indonesia dalam keterangan tertulisnya.

Lebih dari 120 entri yang terpilih dinilai berdasarkan strategi, kreativitas, eksekusi, dan dampak bisnis. Dampak bisnis menyumbang 40 persen dari skor keseluruhan peserta, sementara kreativitas, strategi, dan eksekusi masing-masing menyumbang 20 persen.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang Smarties Indonesia Awards, yang karyanya inovatif dan luar biasa menonjol di bidang yang benar-benar kompetitif dari kandidat berbakat,” kata Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia, ketua dan tamu kehormatan di gala Smarties Awards.

Adapun pemenang penghargaan Smarties Indonesia 2021 adalah:

INDUSTRY AWARDS

Best in Show

Pemenang: Tokopedia

Brand of the Year

Pemenang: McDonald’s

Marketer of the Year

Pemenang: Unilever

Pemenang: PT Rekso Nasional Food (McDonald’s Indonesia)

Media Agency of the Year

Pemenang: MediaCom Indonesia

Creative Agency of the Year

Pemenang: Leo Burnett Indonesia

Technology Enabling Company of the Year

Pemenang: AdColony

Publisher of the Year

Pemenang: TikTok

GOLD AWARD WINNERS

Brand Awareness / Experience

Durex | VMLY&R, Starcom (Make Valentine’s Day Great Again)

Consumer Promotions

Le Minerale | Gojek (Gojek & Le Minerale: Owning Ramadan Moments During The Pandemic)

Lead Generation

Tokopedia | Tokopedia In Association With Affle’s RevX Programmatic Platform (Tokopedia - Democratize commerce through technology)

Product / Service Launch

McDonald’s | OMD, OMD INDONESIA (McDonald’s Mini Cuts Spicy Chicken Dance to Beat the Challenges)

Social Impact / Not-For-Profit

Google Search | Toaster, Essence (Be Kind to Your Mind)

Purposeful Marketing

Nyala by OCBC NISP | TikTok (How OCBC NISP promoted financial responsibility through small changes with Nyala’s #SAVE20 campaign on TikTok)

Cross Channel Integration

PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk/Brand: Indomie | romp. (Where's The Noodle?!)

Gaming / Gamification & E-Sports

Gillette | Mediacom, Ambil Hati (#PlayCleanPlaySmart)

Mobile App (includes mCommerce Solutions)

Jago | OMD (AI Driven Campaign Provides Strong Launchpad for Jago)

Programmatic and Machine Learning

Pocari Sweat | m/Six, Good Reason, Ambil Hati (Pocari Sweat - Get Well Soon Campaign)

Mobile Audio / Voice

Sprite | Berakar Komunikasi, MediaCom (These Are Not Sounds of Sprite)

Banners & Rich Media Advertising

Mondelez/Oreo | Leo Burnett Indonesia, Spark Foundry (The Great Cookies Takeover)

Best Brand Experience in Mobile Rich Media

Smartfren | Mediacom Indonesia (Smartfren Mobile Campaign Wakes Up Indonesia‚ Äôs WOW Generation)

Most Engaging Mobile Creative

Wyeth Gold | Pokkt, Mindshare Indonesia (Wyeth Gold - Fun Progressive Learning with Augmented Reality)

Best Data Driven Display Creative

Oreo | Leo Burnett Indonesia, Spark Foundry (Oreo Interests Hack)

Untuk daftar lengkap pemenang, dapat dilihat melalui tautan ini. Untuk daftar dewan juri dan Pre-Screener Smarties Indonesia, silakan klik tautan berikut ini.

