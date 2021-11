Ekonomi Digital Indonesia Capai US$ 70 Miliar, E-Commerce Jadi Pendorong Utama

Rabu, 17 November 2021 | 16:08 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam laporan SEA e-Conomy tahun ini berjudul Roaring 20s: The SEA Digital Decade yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, semua sektor ekonomi digital Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat, di mana sektor e-commerce yang tumbuh 52% year-on-year (yoy) masih menjadi pendorong utama.

Ekonomi internet Indonesia secara keseluruhan memiliki Gross Merchandise Value (GMV) senilai US$ 70 miliar pada 2021 dan diperkirakan naik dua kali lipat menjadi US$ 146 miliar hingga tahun 2025.

Pada tahun 2021, semua negara yang tercakup dalam laporan ini mengalami pertumbuhan dua digit, dan Indonesia menyumbang 40% dari total GMV di kawasan Asia Tenggara.

GMV e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh dari US$ 35 miliar pada 2020 menjadi US$ 53 miliar pada 2021, dan compounded annual growth rate (CAGR) diproyeksikan naik 18% menjadi US$ 104 miliar hingga tahun 2025.

"Penambahan 21 juta konsumen digital baru sejak awal pandemi mendorong pertumbuhan yang lebih besar di sektor e-commerce, dengan 72% di antaranya berasal dari wilayah non-kota besar,” kata Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf dalam keterangan resminya, Rabu (17/11/2021).

Sementara itu, untuk sektor transportasi dan makanan tumbuh 36% YoY, dari GMV sebesar US$ 5,1 miliar pada 2020 menjadi US$ 6,9 miliar pada 2021, dan diperkirakan mencapai US$ 16,8 miliar hingga 2025 dengan CAGR 25%.

Sektor media online tumbuh 48% YoY dari US$ 4,3 miliar menjadi US$ 6,4 miliar selama periode yang sama, dan diperkirakan tumbuh menjadi US$ 15,8 miliar hingga 2025 dengan CAGR 26%.

Di Indonesia, meskipun sektor perjalanan online cukup lambat untuk pulih, sektor ini mencatatkan pertumbuhan 29% dari GMV sebesar US$ 2,6 miliar di 2020 menjadi US$ 3,4 miliar pada 2021.

Sektor ini diperkirakan pulih dalam jangka menengah hingga panjang, dan diprediksi tumbuh mencapai US$ 9,7 miliar dengan CAGR 30% hingga tahun 2025.

