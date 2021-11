Airlangga: Industri Kelapa Sawit Butuh Dukungan Riset yang Kuat

Rabu, 17 November 2021 | 16:45 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masuk di jalur positif pada kuartal II dan III 2021 tidak terlepas dari peran industri kelapa sawit yang berkontribusi 15,6% dari total ekspor non-migas, serta menyumbang sekitar 3,5% terhadap PDB nasional.

Karenanya, industri yang mempekerjakan 16,2 juta pekerja ini perlu terus didukung dengan research and development (R&D) atau riset dan pengembangan agar memiliki daya saing sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Peran riset dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting dalam meningkatkan bargaining position negara," kata Airlangga dalam Pekan Riset Sawit Indonesia yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) secara daring, Rabu (17/11/2021).

Airlangga menjelaskan, riset dari industri sawit diharapkan menitikberatkan pada tiga pilar utama. Pertama, aspek penguatan, aspek pengembangan, dan aspek peningkatan pemberdayaan perkebunan dan industri sawit yang bersinergi baik dari hulu maupun hilir.

Kedua, yang terkait dengan konsolidasi data, produktivitas, peningkatan kapasitas maupun teknologi di pabrik kelapa sawit, dan tentunya pemberdayaan petani sawit.

"Ketiga, pengembangan pasar domestik dengan penggunaan bahan bakar nabati, dan riset di bidang pengembangan biodisel 100 dan avtur,” jelasnya.

Menurut Airlangga, riset ini harus terus dilakukan agar produk sawit bisa terus memberikan nilai tambah. “Industri sawit ini selain mendorong kemandirian energi, mengurangi emisi gas, juga mengurangi impor solar atau diesel sebesar Rp 38 triliun di 2020, sedangkan tahun ini dengan adanya program B30 diperkirakan terjadi penghematan devisa sebesar Rp 56 triliun,” tambah Airlangga.

Program mandatori Biodiesel B30 menurutnya juga mendorong stabilitas harga sawit dan membuat sawit masuk dalam supercycle dengan harga sebesar US$ 1,283 per ton. Selain itu, sawit juga memberikan nilai tukar kepada petani dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang juga relatif paling tinggi, yaitu antara Rp 2.800 sampai Rp 3.000 per TBS.

Airlangga juga mengharapkan adanya proses perbaikan yang terus-menerus terutama dari hulu mulai dari perbaikan benih/varietas, pupuk, alat mesin, kultur budidaya, cara-cara teknik panen, sampai dengan hilir berupa pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperluas pasar, serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

