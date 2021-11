5 Arahan Presiden Jokowi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Rabu, 17 November 2021 | 22:04 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 menyampaikan lima arahan terkait pemulihan ekonomi nasional.

Lima arahan yang disampaikan Presiden Jokowi, pertama, percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menghadapi akhir tahun 2021, Presiden Jokowi meminta Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.

“Sudah bulan November, sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian Mendagri lihat APBD–APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden saat memimpin sidang paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

“Realisasi Program Perlindungan Sosial baru mencapai 77% dari DIPA, Program Padat Karya baru mencapai 67%, Program Dukungan untuk UMKM dan Korporasi sebesar 60%,” kata Presiden Jokowi.

Kedua, waspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. “Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian risiko tapering off dari Amerika Serikat harus betul-betul dilihat dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga meminta jajaran pemerintah untuk mewaspadai serta mengalkulasi dan mengantisipasi dampak dari inflasi global.

“Waspadai juga terjadinya fenomena siklus commodity supercycle, karena kita tahu saat ini komoditas unggulan ekspor Indonesia melonjak tinggi. Ini umumnya biasanya hanya berlangsung 18 bulan. Jadi langkah-langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” ujarnya.

Ketiga, waspadai potensi berlanjutnya pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia. Presiden Jokowi menekankan bahwa APBN harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Ia meminta belanja rutinitas yang tidak perlu untuk segera dihilangkan dan digeser ke belanja yang bersifat produktif. “Pastikan, ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya, di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi agar di awal tahun di bulan Januari itu sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan, sekali lagi, dasar untuk pelaksanaan itu,” tegasnya. Keempat, segera dorong realisasi investasi.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa terdapat banyak komitmen investasi tetapi terkadang tidak dikawal dan dimonitor sehingga realisasinya menjadi lambat.

BACA JUGA Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Pengusaha Banten Nilai Jabatan Presiden Bisa Diperpanjang

Secara khusus, ia meminta jajaran terkait untuk fokus mengawal dan menindaklanjuti komitmen investasi yang telah diperoleh saat lawatannya ke tiga negara beberapa waktu lalu agar komitmen tersebut menetas dan bisa direalisasikan.

“Pertemuan saya dengan Syekh Mohamad bin Zayed dengan Ruler of Dubai Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang telah kita ketahui komitmen investasinya US$ 44,6 miliar ini betul-betul dikawal, diikuti, ditindaklanjuti, sehingga betul-betul menetas. Kemudian komitmen investasi sebesar US$ 9,29 miliar juga dalam rangka transisi energi dan ekonomi hijau atas pertemuan kita dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan para CEO Inggris juga agar dikawal dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Menurut Presiden Jokowi, investasi memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

“Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15-an% terhadap PDB kita. Artinya, memang yang lebih banyak adalah swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede,” ujarnya.

Kelima, ia mengingatkan tentang komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan (renewable energy).

“Harus kita pastikan berjalannya investasi itu untuk menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan, baik itu pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta juga pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari hydropower. Ini betul-betul bisa segera direalisasikan dan dimulai,” kata Presiden Jokowi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com