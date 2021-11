Harga Minyak Melemah Akibat Sentimen Covid-19 di Eropa

Kamis, 18 November 2021 | 08:22 WIB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Rabu (17/11/2021) setelah Badan Energi Internasional (IEA) dan OPEC memperingatkan risiko oversupply akibat naiknya kasus Covid-19 di Eropa.

Harga minyak mentah Brent turun 2,6% ke US$ 80.28 per barel. Harga minyak WTI turun 3% ke US$ 78,36 per barel.

Stok minyak mentah AS turun sebesar 2,1 juta barel pekan lalu, di bawah perkiraan analis yaitu kenaikan sebesar 1,4 juta barel.

IEA pada Selasa memperingatkan bahwa meskipun persediaan minyak mentah masih ketat, penurunan harga mulai terlihat karena persediaan minyak menguat.

Kasus Covid-19 di Eropa mendorong beberapa pemerintahan memperketat pembatasan dan membuat harga minyak turun. Stephen Brennock dari broker minyak PVM mengatakan dampak Covid-19 di Eropa sejauh ini masih minim, tetapi tetap ada risiko situasi menjadi tidak terkendali dan mobilitas menjadi terbatas dalam beberapa bulan ke depan.

