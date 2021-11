Bursa Asia Mixed di Tengah Koreksi Wall Street dan Penurunan Harga Minyak Mentah

Kamis, 18 November 2021 | 08:34 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka bervariasi pada awal perdagangan Kamis (18/11/2021), menyusul Wall Street yang sebelumnya ditutup melemah.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,44%, indeks komposit Shanghai datar, S&P/ASX naik 0,29%, Kospi Korsel turun 0,41%.

Melemahnya harga minyak mentah dunia berdampak pada emiten energi di bursa Australia. Santos, Oil Search, dan Woodside Petroleum mengalami koreksi antara 0,88% hingga 1,43%.

Inflasi di Inggris naik sebesar 4,2% pada bulan Oktober dari periode yang sama tahun lalu, atau naik dari 3,1% di bulan September, dan di atas ekspektasi analis di 3,9%. Data ini diperkirakan mendorong Bank of England untuk menaikkan suku bunga Desember nanti.

Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Rabu (17/11/2021) setelah Badan Energi Internasional (IEA) dan OPEC memperingatkan risiko oversupply akibat naiknya kasus Covid-19 di Eropa.

Harga minyak mentah Brent turun 2,6% ke US$ 80.28 per barel. Harga minyak WTI turun 3% ke US$ 78,36 per barel.

Pasar modal AS ditutup melemah pada perdagangan Rabu (17/11/2021). Investor terus memantau laporan kinerja emiten ritel besar di tengah naiknya inflasi.

Dow Jones Industrial Average turun 0,58% ke 35.931,05. S&P 500 turun 0,26% ke 4.688,67. Nasdaq turun 0,33% ke 15.921,57.

Sumber: CNBC.com