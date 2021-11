BI Optimistis Kinerja Rupiah Terus Menguat, Ini Penyebabnya

Kamis, 18 November 2021 | 20:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis pergerakan nilai tukar rupiah pada akhir tahun ini hingga tahun depan akan menguat, karena dipengaruhi leh faktor fundamental dan teknikal.

“Dari faktor fundamental semua faktor dukung pergerakan nilai tukar rupiah atau ruang untuk apresiasi,” ujarnya dalam Konferensi pers RDG, Kamis (18/11/2021).

Dia menegaskan bahwa ada beberapa indikator faktor fundamental yang akan mendorong penguatan rupiah pertama defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) akan tetap rendah sehingga mendukung ketahanan eksternal, dan prospek ekonomi semakin membaik. “Kemudian faktor perbedaan suku bunga yield surat berharga negara (SBN) dengan yield US Treasury tetap menarik semua faktor fundamental jadi faktor positif pergerakan nilai tukar rupiah ke depan cenderung stabil bahkan menguat,” tuturnya.

Sementara itu, faktor teknikal kini berkaitan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter dari bank sentral AS The Fed, hal ini akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dari waktu ke waktu.

Menurutnya faktor fundamental akan mempengaruhi arah dari pergerakan rupiah setiap harinya dan faktor teknikal akan mempengaruhi naik turunnya pergerakkan rupiah. Sehingga itu akan terus dipantau dan dicermati oleh Bank Indonesia.

Lebih lanjut, Bank Indonesia menyoroti masih adanya risiko ketidakpastian di pasar keuangan dunia yang menyebabkan arus modal yang mengalir ke negara-negara berkembang menjadi terbatas, termasuk ke Indonesia. "Ada kekhawatiran normalisasi moneter global yang lebih cepat sejalan dengan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Ini membuat terbatasnya aliran modal dan nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," ujarnya.

Perry merinci aliran modal asing portofolio pada triwulan IV 2021 (hingga 16 November 2021) tercatat net inflows sebesar 0,14 miliar dolar AS.

Sementara itu, kinerja nilai tukar rupiah pada 17 November 2021 melemah 0,53% secara point to point dan 0,56% secara rerata dibandingkan dengan level Oktober 2021. Dengan perkembangan tersebut, Rupiah sampai dengan 17 November 2021 mencatat depresiasi sebesar 1,35% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020.

Meski begitu, BI memastikan depresiasi rupiah lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India, Malaysia, dan Filipina. “Pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan oleh aliran masuk modal asing yang terbatas di tengah persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik dan terjaganya pasokan valas domestik,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pasar sudah memahami dan memiliki kejelasan dari rencana tapering off the fed yang akan dimulai November 2021, meski begitu BI memastikan akan terus memantau berbagai perkembangan global. “Kami melihat kejelasan komunikasi dari bank sentral AS The fed dipahami masyarakat, pasar dan pelaku ekonomi, investor global dan jadi juga tekanan tekanan meski ketidakpastian belum mereda, tapi komunikasi The Fed, akan pengaruhi dari waktu ke waktu”ujarnya.

