Apolin: Konsistensi Kebijakan Dukung Kesuksesan Hilirisasi Sawit

Kamis, 18 November 2021 | 22:36 WIB

Oleh : Herman / EHD

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat dalam program Zooming with Primus bertajuk “Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO” yang disiarkan Beritasatu TV, Kamis, 18 November 2021. (Foto: Beritasatu.com)

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), Rapolo Hutabarat, mengungkapkan, konsistensi pemerintah selama ini telah menjadi pendorong atau pengungkit terjadinya hilirisasi di Indonesia, khususnya di industri sawit.

Saat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 67 tahun 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar serta PMK sebelumnya dijalankan, ekspor sawit Indonesia didominasi oleh crude sebesar 70%, sementara produk hilir hanya 30%.

Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia industri, kemudian digulirkan PMK 128/1011, PMK 75/2012 dan PMK 136/2015, sehingga ekspor produk hilir mulai mendominasi menjadi sekitar 80%.

Selain itu, pemerintah juga menggulirkan tax allowance yang memberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun.

BACA JUGA Bertemu PM Slovenia, Jokowi Singgung Isu Diskriminasi CPO

Ada juga fasilitas pengurangan atau pembebasan PPh bagi perusahaan yang menanamkan modal ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

“Untuk regulasi yang secara khusus untuk industri oleochemical yang digulirkan oleh pemerintah pada 2020, salah satunya implementasi Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2016, di mana di sana disebutkan ada tujuh industri termasuk oleochemical yang menerima harga gas senilai US$ 6 per MMBTU di lokasi industri masing-masing. Harga gas ini sangat menopang industri oleochemical di Indonesia,” kata Rapolo Hutabarat dalam program Zooming with Primus bertajuk “Peluang dan Tantangan Hilirisasi CPO” yang disiarkan Beritasatu TV, Kamis (18/11/2021).

Ke depan, Rapolo berharap adanya konsistensi regulasi yang menjadi faktor penting untuk menjamin amannya investasi di Indonesia. Berikutnya adalah adanya kepastian pasokan bahan baku, serta jaringan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global.

BACA JUGA Akademisi dan Anggota DPR: Industri Sawit Harus Dilindungi dari Intervensi Asing

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono juga mengungkapkan, hilirisasi minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) telah berjalan di Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dengan ekspor palm product selama ini yang didominasi oleh produk olahan CPO, terdiri dari refined bleached deodorized (RBD), oleochemical dan biodiesel yang merupakan produk hilir utama. Sedangkan ekspor CPO di 2020 hanya 21%. Sampai dengan September 2021, ekspor CPO juga tinggal 9%.

“Berjalannya hilirisasi CPO ini terutama didukung oleh kebijakan hilirisasi industrialisasi melalui penerapan pungutan ekspor dan bea keluar (BK). Pungutan ekspor CPO dengan RBD itu dibedakan, pungutan ekspor CPO lebih tinggi dari RBD. Makin tinggi harga, pungutan ekspornya makin besar. Bukan hanya pungutan ekspor, tapi juga ada BK. Kebijakan inilah yang membuat hilirisasi bisa berjalan selama ini,” kata Joko.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com