Harga Minyak Naik, AS Minta Negara-negara Buka Keran Cadangan

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada penutupan perdagangan Kamis (18/11/2021), setelah sempat turun ke titik terendah dalam enam pekan terakhir.

Tiongkok bersiap-siap untuk membuka keran cadangan minyaknya. Sebelumnya, Pemerintah AS mendesak negara-negara konsumen minyak terbesar untuk menggunakan cadangan minyaknya untuk menekan harga.

Harga minyak mentah Brent naik 1,2% ke US$ 81,24 per barel. Sebelumnya Brent sempat turun ke US$ 79,28 per barel. Harga minyak mentah WTI naik 0,83% ke US$ 79,01 per barel, setelah semapt turun ke US$ 77,08 per barel.

Badan Energi Internasional (IEA) dan IOEC mengatakan persediaan minyak akan bertambah dalam beberapa bulan ke depan, tetapi Washington mendesak supaya lebih cepat.

AS telah meminta Jepang membuka cadangan minyak mentah, tetapi menurut undang-undang, Jepang tidak bisa menggunakan cadangan untuk menurunkan harga minyak mentah.

Sementara Korea Selatan masih mengkaji permintaan AS untuk membuka cadangan minyak.

