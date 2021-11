Bursa Asia Positif, Alibaba Meleset dari Target

Jumat, 19 November 2021 | 09:01 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka positif pada awal perdagangan hari ini, Jumat (19/11/2021). Kinerja raksasa e-commerce Tiongkok Alibaba meleset dari target.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,22%, indeks komposit Shanghai naik 0,23%, Hang Seng Hong Kong turun 1,57%, S&P/ASX 200 naik 0,01%, Kospi Korsel naik 0,05%, Straits Times Singapura turun 0,1%.

Pada perdagangan kemarin, sektor teknologi Tiongkok dilanda aksi jual, di mana indeks teknologi Hang Seng turun 3%. Alibaba turun 5%, JD dan Baidu juga terkoreksi.

BACA JUGA Wall Street Mixed, Pasar Tunggu Ketua the Fed Baru

Alibaba gagal mencapai target laba dan penjualan pada triwulan ketiga 2021. Pendapatan Alibaba sebesar 200,69 miliar yuan, naik 29% yoy, tetapi di bawah target analis 204,93 miliar yuan.

Reli Wall Street mulai mereda seiring indeks-indeks acuan mendekati level tertinggi masing-masing.

Dow Jones Industrial Average turun 0,17% ke 35.870,95. S&P 500 naik 0,34% ke 4.704,54. Nasdaq naik 0,45% ke 15.993,71.

Harga minyak mentah Brent naik 1,2% ke US$ 81,24 per barel. Sebelumnya Brent sempat turun ke US$ 79,28 per barel. Harga minyak mentah WTI naik 0,83% ke US$ 79,01 per barel, setelah semapt turun ke US$ 77,08 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com