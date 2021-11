100 Perusahaan Ikuti Ajang Peningkatan Mutu dan Produktivitas

Jumat, 19 November 2021 | 11:23 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 100 organisasi/perusahaan dalam dan luar negeri perwakilan negara Singapura, Filipina, dan Fiji mengikuti acara Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN) dan International Quality & Productivity Convention (IQPC), pada 15 - 18 November 2021.

Acara yang digelar Wahana Kendali Mutu (WKM), Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI), dan didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan, serta Asia Productivity Organization (APO) ini dilaksanakan secara virtual.

Ketua Komite Pelaksana TKMPN XXV dan IQPC 2021, Sutrisno Atmadi menyampaikan, kegiatan yang merupakan ajang peningkatan mutu dan produktivitas itu telah terselenggara selama 25 tahun secara berkesinambungan. Tahun ini diikuti sebanyak 1.153 peserta, 338 tim penyaji yang mewakili 100 organisasi/perusahaan di dalam dan luar negeri.

Menurut Sutrisno, ajang pengenalan keberhasilan upaya peningkatan mutu dan produktivitas ini dimaksudkan agar dapat dijadikan role-model untuk disebarluaskan ke berbagai lembaga dan korporasi di seluruh Indonesia.

“Rangkaian acara yang mengusung tema 'Berkarya dan Berinovasi dengan Meningkatkan Budaya Mutu dan Produktivitas' ini selain menyajikan acara utama Forum Kompetisi dan Eksibisi, juga tetap menyajikan Forum Manajamen, Forum Fasilitator, dan Quiz of Quality and Productivity,” ujar Sutrisno dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Kamis (18/11/2021).

Koordinator Bidang Program Damayanti menambahkan TKMPN XXV dan IQPC 2021 tahun ini menghadirkan kategori baru pada Forum Kompetisi dan Eksibisi yaitu Quality Strategic Innovation (QSI) bagi pimpinan perusahaan yang menampilkan karya-karya inovasi oleh pimpinan/manajemen perusahaan.

Sebagaimana lazimnya setiap tahun, Komite Pelaksana TKMPN XXV dan IQPC 2021 akan memberikan berbagai penghargaan meliputi bronze, silver, gold, platinum dan diamond, serta penghargaan khusus Best Stream meliputi Best Presentation, Best Performance, dan The Most Favourite Team.

Di samping itu, dalam rangka memenuhi harapan para peserta di tingkat pimpinan perusahaan (senior leader), juga akan digelar acara baru, yakni Indonesia Quality Excellence Festival (IQEF) yang bersamaan dengan TKMPN XXV dan IQPC 2021.

BACA JUGA Kadin Dorong Peningkatan Mutu SDM

Pada Forum IQEF tersebut juga disampaikan pengumuman penyerahan penghargaan bagi perusahaan yang berhasil meraih predikat World Class dari Global Performance Excellence Award 2021, dan Indonesia Performance Excellence Award (IPEA) 2021.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com