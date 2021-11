Kebutuhan Gas Meningkat, PGN Perkuat Infrastruktur dan Pasokan

Jumat, 19 November 2021 | 14:05 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan pemerintah meningkatkan penggunaan energi bersih menuju zero emisi pada 2060 memberikan peluang PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggenjot penjualan gas bumi. Sebagai aggregator gas nasional, PGN memiliki kemampuan mendukung proses transisi energi melalui ketersediaan pasokan gas dan infrastruktur matang.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Muhamad Haryo Yunianto mengatakan, dalam jangka pendek, PGN akan memperkuat pembangunan infrastruktur gas dan meningkatkan sumber pasokan gas bumi. Langkah ini cukup strategis mengingat potensi kebutuhan gas bumi di masa depan semakin besar. Salah satunya terkait kebijakan bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 23% pada tahun 2025 mendatang. “PGN mengintegrasikan infrastruktur di Sumatera bagian Utara dan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas penyaluran gas ke seluruh segmen pasar,” jelas Haryo dalam keterangannya Jumat (19/11/2021).

Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang saat ini dikembangkan PGN di antaranya konstruksi pipa Senipah-Balikpapan untuk mendukung proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan dengan memanfaatkan sumber gas bumi di Kalimantan Timur. Proyek lainnya memperkuat optimalisasi pipa Gresik-Semarang dengan infrastruktur non-pipa atau disebut beyond the pipe.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar mengatakan PGN juga dalam proses pembangunan proyek regasifikasi LNG dan mini LNG untuk memenuhi kebutuhan gas di beberapa lokasi di Indonesia bagian tengah dan timur, khususnya penyediaan gas bagi pembangkit PLN. Sementara di segmen rumah tangga, PGN menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah merealisasikan program jaringan gas rumah tangga atau jargas. “Pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG dan juga mini LNG merupakan strategi jangka panjang PGN untuk memperkuat pasokan gas bumi di masa depan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya sinergi dan kolaborasi dengan PT Pertamina sebagai holding migas,” ujar .

Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Aziz menambahkan, hingga September 2021 volume penjualan gas bumi PGN mencapai 873 BBTUD atau tumbuh 8% dari periode yang sama tahun lalu. Saat ini PGN sedang dalam proses penyaluran gas ke kilang Balongan, Indramayu dan diproyeksikan sebanyak 30 BBTUD.

Menurut Fariz, pasokan gas ke refinery atau kilang minyak ini akan menjadi salah satu pendorong kenaikan volume gas PGN ke depan. Perseroan memproyeksikan dalam 2-3 tahun ke depan kerja sama PGN dengan sejumlah refinery di Indonesia mampu menyerap gas hingga 350 BBTUD. Peningkatan serapan gas ini sejalan dengan sinergi PGN dan Pertamina dalam melakukan konversi operasional kilang milik Pertamina dari minyak ke gas bumi.

PGN per September 2021 berhasil meraih pendapatan sebesar US$ 2,25 miliar atau R p32,04 triliun dan laba bersih US$ 286 juta atau setara Rp 4,07 triliun.

Sumber: BeritaSatu.com