Harga Minyak Turun 4% ke Level Terendah 6 Minggu

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun ke level terendah 6 minggu pada Jumat (20/11/2021) karena penguncian (lockdown) di Austria menyusul kenaikan kasus Covid-19 memicu kekhawatiran permintaan minyak di tengah pemain industri memberi sinyal menggenjot pasokan.

Minyak mentah berjangka Brent, patokan internasional, diperdagangkan turun ke US$ 78,15 untuk pertama kalinya sejak 1 Oktober. Sementara harga minyak patokan AS WTI merosot 4% ke US$ 75,37, terendah sejak 7 Oktober menyusul penguncian (lockdown) Austria. Niaknya permintaan menjadi pendorong pemulihan minyak tahun ini. Namun lockdown melemahkan permintaan produk minyak bumi karena orang tidak bergerak dan bisnis tutup. Jika langkah-langkah di Austria itu menyebar ke negara lain Eropa bisa membuat pasar kelebihan pasokan.

"Pasar secara fundamental masih dalam posisi baik, tetapi lockown menjadi risiko yang jelas untuk ini jika negara lain mengikuti jejak Austria," kata analis Oanda, Craig Erlam.

Craig mengatakan pergerakan di bawah US$ 80 bisa memperdalam koreksi. "Mungkin menekan harga kembali ke wilayah pertengahan US$ 70," tambahnya.

Sementara kontrak berjangka Desember berakhir Jumat. Sementara kontrak pengiriman Januari turun 3,8% menjadi US$ 75,44 per barel.

Baik WTI dan Brent sepanjang minggu ini melemah, atau masuki minggu keempat berturut-turut, yang merupakan penurunan mingguan terpanjang sejak Maret 2020.

Pemerintahan AS Joe Biden telah berulang kali mengatakan sedang menjajaki cara menekan harga minyak. Salah satu opsinya adalah memanfaatkan Cadangan Minyak Strategis.

Minyak juga menghadapi tekanan dari kenaikan pasokan karena produsen, termasuk di AS, menggenjot produksi.

Harga minyak naik sepanjang 2021 dengan WTI mencapai level tertinggi 7 tahun pada US$ 85,41 pada 25 Oktober. Sejak itu, turun 11,5%. Terlepas dari pelemahan baru-baru ini, minyak AS masih naik 55% untuk tahun 2021.

