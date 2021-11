Harga Emas Turun Setelah Komentar Gubernur Fed

Sabtu, 20 November 2021 | 08:35 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun ke level terendah 1 minggu pada Jumat (20/11/2021) terbebani penguatan dolar setelah Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyerukan pengurangan dukungan pada ekonomi dilakukan lebih awal untuk membantu memetakan ketatnya kebijakan moneter.

Harga emas di pasar spot turun 0,6% menjadi US$ 1.848,05 per ons. Sementara emas berjangka AS melemah 0,5% ke US$ 1.851,60.

Indeks dolar naik 0,5% dibanding mata uang pesaingnya, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

"Harga emas turun setelah beberapa komentar hawkish Fed berbicara tentang percepatan tapering sehingga dolar menguat," kata analis OANDA, Edward Moya.

"Inflasi dan komentar Fed adalah katalis utama emas dan saat ini para trader perlu melihat apa yang terjadi selama beberapa minggu ke depan sebelum memiliki keyakinan kuat untuk menilai apa yang akan dilakukan Fed mengenai suku bunga."

Waller mengatakan bank sentral AS harus segera mengurangi pembelian obligasi untuk memberikan lebih banyak kelonggaran menaikkan suku bunga dari level mendekati nol.

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena hal ini meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Analis Saxo Bank Ole Hansen mengatakan bahwa penguncian (lockdown) di Austria, Eropa membantu menaikkan logam kuning.

“Kenaikan inflasi di AS hingga 6,2% , kemungkinan akan terus mendukung emas di tengah gempuran penguatan dolar,” tambah Hansen.

Di tempat lain, perak melemah 0,6% menjadi US$ 24,63. Platinum turun 1,8% menjadi US$ 1.028,74, sementara paladium anjlok 3,4% menjadi US$ 2.060,24, penurunan mingguan pertama dalam tiga pekan.

