Dampak UU Cipta Kerja Harus Dilihat Utuh

Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti CSIS Jose Rizal Damuri mengatakan, dampak UU Cipta Kerja tidak dilihat hanya dari sisi investas, tetapi harus dilihat secara utuh, mulai dari sisi regulasi, perizinan, hingga pengaruhnya terhadap iklim bisnis.

“Melihatnya tak hanya investasi, tapi apakah ini mempengaruhi iklim bisnis? Kalau bisnisnya itu secara operasional. Yang diperlukan itu untuk bisnisnya atau dunia usahanya,” kata dia.

Ia melihat, UU Ciptaker itu sudah sangat baik, namun aturan turunannya belum bisa menjawab kebutuhan dunia usaha.

“Kenyataan peraturan pemerintah ini kurang membawa spirit pembaruan, banyak yang membalik. Faktornya lebih kepada lembaga pemerintah atau otoritasnya belum bisa benar-benar merubah paradigma mereka, yang tadinya mengatur tapi harus lebih kepada memfasilitasi,” ujarnya.

Ia khawatir, jika aturan turunan ini tidak dijabarkan dengan baik, maka akan mempengaruhi aturan lainnya, sehingga semangat reformasi yang dibawa UU Ciptaker tidak lagi terlihat.

“Takutnya makin ke bawah makin tak mudah, motivasinya bukan lagi reformasi,” ujarnya.

Di sisi lain, ia melihat sudah ada upaya yang serius dari pemerintah untuk meningkatkan investasi, seperti dengan menyediakan OSS Terpadu.

“Memang kelihatan sudah ada upaya pemerintah meningkatkan investasinya, seperti OSS Terpadu, tapi cenderung tidak berjalan dengan kontinu. Kadang tak ada monitoring dan evaluasi, padahal itu perlu,” kata dia.

Jose mengatakan, secara statistik dari sisi investasi yang datang ke Indonesia terus meningkat, namun apakah ini karena faktor adanya UU Ciptaker atau karena faktor lainnya.

“Kita lihat ini kan masa pandemi, maka sulit dinilai apakah karena UU Ciptaker atau lainnya. Misalnya, karena pandemi membuat banyak investor dari negara lain ingin membuka di luar Tingkok, yang sebelumnya hanya di Tiongkok, seperti ke Indonesia,” ujarnya.

Berikutnya, yang perlu dilihat dari sisi jenis investasi yang datang, apakah karena dampak UU Ciptaker atau lainnya. Seperti, banyak investasi yang masuk untuk pengolahan logam.

“Padahal kita tahu logam sejak beberapa tahun lalu memang sudah menjadi primadona di tingkat internasional, sehingga apakah mereka masuk karena UU Ciptaker atau kah karena tren global,” tuturnya.

Ia mengatakan, terlalu dini untuk menilai dampak UU Ciptaker.

“Mungkin terlalu dini untuk bisa kita bilang. Pasalnya, regulasi masih tersendat, atau karena pandemi, atau pengolahan logam semakin tinggi. Kita baru bisa lihat sekitar tahun depan atau pada 2023, apakah UU Ciptaker ini bisa diimplementasikan,” kata dia.

Salah satu indikatornya adalah investasi yang masuk ke Indonesia sesuai dengan yang diinginkan, seperti untuk mendukung sektor industri.

“Kalau pertambangan dan perkebunan itu biasa. Misalnya, banyak yang masuk ke manufaktur dan teknologi tinggi, itu yang diinginkan kita,” kata dia.

Indikator kedua, investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Karena tujuan UU Ciptaker adalah bukan meningkatkan investasi, tapi UU pencipta kerja. Investasi yang datang harus berkualitas dan menciptakan pekerjaan yang berkualitas.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance Indef, M Rizal Taufikurahman mengatakan, tujuan utama UU Cipta Kerja adalah meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, dia menilai hingga saat ini efektivitas dari capaian tujuan UU Ciptaker tersebut masih perlu waktu.

“UU Cipta Kerja ini masih membutuhkan time lag. Hal ini disebabkan masih harus banyak turunan peraturan pemerintah, juklak dan juknis,” kata Rizal kepada Investor Daily, Jumat (19/11/2021).

Selain itu, undang-undang ini pun masih harus meminimalisir gap antar-regulasi yang masih terjadinya tumpang tindih, baik antar-regulasi di pusat maupun dengan daerah. Terutama berkaitan dengan perizinan usaha, status dan kepemilikan lahan, tata ruang dan pemanfaatan ruang, dan infrastruktur.

“Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi UU Cipta Kerja adalah masih perlu turunan dari undang- undang ini. Terutama terkait implementasinya mulai PP, kepmen, juklak, dan juknis,” ujarnya.

Rizal menyebutkan hambatan yang masih dihadapi dalam implementasi UU Cipta Kerja ini adalah masih terdapat regulasi yang tumpang tindih, masalah lahan masih belum clean dan clear (C&C), kelembagaan dan birokrasi yang masih bertele-tele dan cenderung belum efisien, perizinan usaha masih belum sinkron antara pusat dan daerah, berbagai insentif fiskal dan non-fiskal masih belum menarik investor.

Selain itu, daya saing investasi daerah yang disebabkan oleh banyak pilar daya saing yang masih rendah dibandingkan di kawasan ekonomi ASEAN.

“Terutama aspek masih lemahnya pilar kelembagaan, iklim dan dinamika bisnis, kapasitas inovasi, kesiapan teknologi, market size, efisiensi market product dan akses finansial,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, adanya tantangan dari aspek ekstern kawasan Asean, yakni berbagai agreement kawasan yang masih perlu dioptimalkan, seperti RCEP, MEA dan adanya Greater Mekong Hub yang mempengaruhi daya saing investasi Indonesia.

