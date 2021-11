Ekonomi Digital Capai US$ 146 Miliar di 2025

Minggu, 21 November 2021 | 17:01 WIB

Oleh : Herman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Agus Santoso mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk segera bertransformasi ke dalam platform digital, mengingat potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar.

Mengutip laporan SEA e-Conomy tahun ini berjudul Roaring 20s: The SEA Digital Decade yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan memiliki Gross Merchandise Value (GMV) senilai US$ 70 miliar pada 2021. Angka ini meningkat 49% dibandingkan 2020 yang sebesar US$ 47 miliar.

“Pada 2024, ekonomi internet Indonesia diharapkan akan meningkat menjadi US$ 146 miliar, jadi ini peluangnya sangat bagus,” kata Agus Santoso dalam webinar bertajuk “Creative Marketing for Business Continuity”, Minggu (21/11/2021).

Agus memaparkan, semua sektor ekonomi digital di 2021 mencatat pertumbuhan yang kuat hingga dua digit, di mana sektor e-commerce tumbuh hingga 52% year-on-year (yoy) dari US$ 35 miliar di 2020 menjadi US$ 53 miliar di 2021. Sementara itu, untuk sektor transportasi dan makanan tumbuh 36% YoY, dari GMV sebesar US$ 5,1 miliar pada 2020 menjadi US$ 6,9 miliar pada 2021, dan diperkirakan mencapai US$ 16,8 miliar hingga 2025 dengan compounded annual growth rate (CAGR) 25%. Sektor media online tumbuh 48% YoY dari US$ 4,3 miliar menjadi US$ 6,4 miliar selama periode yang sama, dan diperkirakan tumbuh menjadi US$ 15,8 miliar hingga 2025 dengan CAGR 26%.

“Pada 2025, diproyeksikan e-commerce tetap memimpin sebesar US$ 104 miliar atau naik 18% dari 2021. Tentu ini peluang yang baik sekali bagi UMKM,” kata Agus.

BACA JUGA Ekonomi Digital Indonesia di 2030 Diperkirakan Capai Rp 4,531 Triliun

Dari data Kemenkop UKM, saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64.194.056, di mana yang sudah onboarding ke dalam ekosistem digital telah meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 16,4 juta. Sebelum pandemi Covid-19, pelaku UMKM yang terhubung ke dalam platform digital baru sebanyak delapan juta unit.

“Transformasi digital UMKM di tengah pandemi Covid-19 telah mencapai 16,4 juta, atau 25,6% dari total pelaku UMKM di Indonesia. Kalau dilihat kemajuan ini, pandemi telah membuat pelaku UMKM mau tidak mau harus onboarding ke dalam platform digital,” kata Agus.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com