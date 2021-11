Tiongkok Denda Perusahaan Teknologi karena UU Anti-Monopoli

Senin, 22 November 2021 | 05:42 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / WBP

Beijing, Beritasatu.com - Regulator pasar Tiongkok mengatakan telah mendenda sejumlah perusahaan teknologi, seperti Alibaba, Baidu, dan JD.com. Perusahaan dinilai gagal mendeklarasikan 43 kesepakatan pada 2012 kepada pihak berwenang. Regulator mengatakan bahwa mereka melanggar Undang-Undang Anti-Monopoli.

"Perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut akan didenda masing-masing 500.000 yuan (US$ 78.000)," katanya Sabtu (20/11/2021).

Ini adalah denda maksimum di bawah Undang-Undang Anti-Monopoli Tiongkok 2008.

Perusahaan lain yang didenda termasuk e-tailers JD.com Inc. dan Suning Ltd. dan mesin pencari Baidu Inc. Hingga saat berita ini ditulis, Alibaba, Baidu, JD.com, dan Geely belum memberi komentar.

Pemerintah Tiongkok telah memperketat pada platform internet, membalikkan pendekatan yang dulunya laissez-faire. Pihaknya mengutip risiko penyalahgunaan kekuatan pasar untuk melumpuhkan persaingan, penyalahgunaan data konsumen, dan pelanggaran hak konsumen.

Kesepakatan paling awal yang terdaftar adalah akuisisi 2012 yang melibatkan Baidu dan salah satu mitra. Kasus yang terbaru adalah perjanjian di 2021 antara Baidu dan produsen mobil Tiongkok Zhejiang Geely Holdings untuk membuat perusahaan kendaraan energi baru.

Kesepakatan lain yang dicatat oleh Administrasi Negara Pengawasan Pasar, termasuk akuisisi Alibaba pada 2014 untuk perusahaan pemetaan dan navigasi digital Tiongkok, AutoNavi. Selain itu, regulator mencatat pembelian 44% saham Ele.me pada 2018 untuk menjadi pemegang saham terbesar layanan pengiriman makanan.

Meski demikian, regulator mengatakan kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak memiliki efek menghilangkan atau membatasi persaingan.

Sejak akhir 2020, Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa telah menindak monopoli teknologi dan masalah-masalah seperti keamanan data dalam tindakan tegas terhadap sektor teknologi yang menguntungkan negara itu.

Negara satu partai tersebut khawatir tentang perusahaan yang mendapatkan terlalu banyak kekuatan. Pemerintah telah mendesak perusahaan agar tidak menggunakan dominasinya untuk menipu konsumen atau memeras perusahaan baru.

Pada Desember 2020 pemerintah mendenda Alibaba, China Literature yang didukung Tencent, dan Shenzhen Hive Box masing-masing sebesar 500.000 yuan. Alasannya karena tidak melaporkan dengan benar kesepakatan yang sudah lama terjadi untuk tinjauan antimonopoli. Ini adalah pertama kalinya pemerintah menerapkan denda pada perusahaan di bawah undang-undang tersebut.

Awal tahun ini, Alibaba, situs e-commerce terbesar di dunia berdasarkan volume penjualan, didenda US$ 2,8 miliar untuk praktik yang menurut regulator menekan persaingan. Bulan lalu, platform pengiriman makanan Meituan didenda US$ 534 juta.

Sumber: Investor Daily