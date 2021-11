Wamenkeu: Kebijakan Fiskal 2022 Dipastikan Masih Ekspansif

Senin, 22 November 2021 | 14:22 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, arah kebijakan fiskal di tahun depan masih akan ekspansif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Adapun defisit anggaran yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar 4,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 868 triliun.

"Tahun depan APBN masih akan tetap memberikan dorongan dorongan untuk pemulihan ekonomi namun kami berharap bersama sama dengan konsumsi masyarakat meningkat, investasi meningkat, dan net ekspor membaik," tuturnya dalam Berita Satu Economic Outlook 2022, Senin (22/11/2021).

Wamenkeu merinci asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2022 telah ditetapkan pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi sebesar 3%. Selanjutnya nilai tukar Rp 14.350 per US$, tingkat suku bunga SUN 10 tahun di sekitar 6,8%, harga minyak 63 dolar per barel, lifting minyak 703.000 barel per hari dan lifting gas setara dengan 1,036 miliar barel per hari.

Meski begitu, Suahasil mengatakan, pemulihan ekonomi di tahun depan masih akan berdasarkan penanganan kesehatan dan kesiapan sektor kesehatan untuk pemulihan pandemi, disertai upaya pemerintah terus mempercepat vaksinasi.

"Ini untuk menghasilkan pembangunan yang sasaran indikator pembangunan untuk tingkat penganguran, kemiskinan, gini rasio, indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan," tegasnya.

Adapun untuk tahun depan, pendapatan negara dalam APBN 2022 dipatok Rp 1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 769,6 triliun.

"Ini arah APBN 2022, pengeluaran tetap untuk menjalankan fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan pariwisata dan teknologi informasi dan komunikasi juga kita dorong," tandasnya.

Suahasil memastikan, koordinasi erat akan terus dibangun antara kementerian dan lembaga hingga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Ini untuk memastikan bahwa pemerintah tetap menjalankan APBN kita membangun sinergisitas dengan keseluruhan yang menjaga sektor keuangan Indonesia termasuk dalam konteks komite stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia, LPS, OJK dan pemerintah kita bahu-membahu kita selalu mengamati kondisi ekonomi yang terjadi, stabilitas kondisi ekonomi yang terjadi," pungkasnya.

Sumber: Investor Daily