Bank Digital Dinilai Masih Rasa Bank Konvensional

Senin, 22 November 2021 | 17:34 WIB

Oleh : Leonard AL Cahyoputra / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kemunculan bank digital seharusnya bisa mengurangi cost of fund.

Bhima mencontohkan bank digital asal Korea Selatan (Korsel) Kakao Bank yang dalam waktu 5 hari bisa mengumpulkan hingga 5 juta user baru.

"Artinya cost of fund bisa ditekan. Nah di Indonesia mungkin yang harus jadi koreksi adalah kemunculan bank digital tapi beberapa bank digital justru menawarkan simpanan dengan bunga yang tinggi sekali,” ucap Bhima dalam BeritaSatu Economic Outlook 2022, Senin (22/11/2021).

Dia mengatakan, hal itu menjadi kontradiksi dengan upaya efisiensi perbankan. Hal ini perlu menjadi perhatian OJK dan BI untuk mengingatkan bahwa kehadiran digitalisasi itu untuk efisiensi.

"Jadi jangan menambah perang suku bunga hanya untuk menggaet simpanan yang lebih besar dan tidak ada bedanya dengan bank-bank yang dulu dikritik tidak efisien,” ucap Bhima.

Dia menerangkan, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan secara umum ini trennya terus mengalami kenaikan.

Sempat menurun sedikit pada Agustus 2021 tetapi jika dibandingkan dengan pra-pandemi, BOPO ada di 79% kemudian sekarang konsisten berada di atas 80% hingga 85%.

"Artinya kalau bank ingin tetap kompetitif, ingin tetap mendapatkan margin yang cukup besar maka mau tidak mau laba itu dipertahankan dengan cara biaya operasional memang harus ditekan,” ucap Bhima.

Bhima mengapresiasi beberapa bank yang melakukan langkah konkret, misal mengurangi dengan signifikan selama pandemi untuk kantor-kantor cabang yang dirubah menjadi digital.

Kemudian juga bank melakukan berbagai inovasi sehingga layanan menjadi lebih efisien, sehingga tidak terlalu butuh tatap muka ataupun pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan.

"Jadi kalau biaya operasional terhadap pendapatan operasional bisa dijaga bahkan menurun tentunya bank yang bisa bertahan ini adalah bank yang relatif bisa efisien, bisa kompetitif,” pungkas Bhima.

Sumber: Investor Daily