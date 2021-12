Restrukturisasi Global Bonds Modernland Realty Rampung

Jumat, 17 Desember 2021 | 19:30 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Modernland Realty Tbk (MDLN) mengumumkan bahwa restrukturisasi global bonds Guaranteed Senior Notes 2021 senilai US$ 150 juta dan Guaranteed Senior Notes 2024 senilai US$240 juta dinyatakan efektif, Jumat (17/12/2021).

Hal itu sejalan dengan ditandatanganinya Perjanjian Wali Amanat (indenture) antara perseroan beserta anak usaha dengan Bank of New York Mellon London Branch selaku Wali Amanat atau Trustee, Bank of New York Mellon Singapore Branch selaku Collateral Agent Offshore Notes Security Agent dan Bank CIMB Niaga selaku Onshore Notes Security Agent.

President Director PT Modernland Realty Tbk William Honoris menjelaskan, perseroan berhasil merampungkan semua dokumen legal dan administrasi yang dibutuhkan terkait indenture sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 31 Desember 2021.

Sebelumnya, MDLN terkena dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perseroan mengalami gagal bayar kupon pada bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020.

Dampaknya, pada bulan September dan November 2020, perseroan bersama-sama dengan entitas anak di Singapura yaitu Modernland Overseas Pte Ltd (MLO) dan JGC Ventures Pte Ltd (JGCV) mengajukan moratorium ke Pengadilan Singapura sesuai dengan Undang-undang Kepailitan Pasal 64 tentang Restrukturisasi dan Pembubaran. Moratorium tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi perseroan untuk mengajukan scheme of arrangement.

Pada tanggal 25 Juni 2021, setelah menerima indikasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemegang notes terhadap syarat dan ketentuan restrukturisasi Notes-2021 dan restrukturisasi Notes-2024, perseroan mengumumkan dimulainya scheme of arrangement kepada para kreditur melalui situs scheme of arrangement, sistem kliring, dan SGXNet.

Pada tanggal 2 Juli 2021 diadakan rapat informasi, dan pada tanggal 9 Juli 2021, skema yang diajukan tersebut disetujui oleh mayoritas kreditur. Hasil votingnya adalah 100% suara setuju untuk skema JGCV dan 99,52% suara setuju untuk skema MLO.

Adapun pada tanggal 30 Agustus 2021 scheme of arrangement disetujui oleh Pengadilan Singapura. Terdapat beberapa skema restrukturisasi yang disetujui oleh kreditur dan pengadilan Singapura.

Pertama, perubahan jatuh tempo Notes-2021 dari 30 Agustus 2021 menjadi 30 Juni 2025 dan perubahan jatuh tempo Notes-2024 dari 30 April 2024 menjadi 30 April 2027.

Kedua, perubahan tingkat suku bunga per tahun. Bunga per tahun untuk masing-masing Notes-2021 dari 10,75% dan Notes-2024 dari 6,95% menjadi, tahun pertama dalam bentuk uang sebesar 0% dan non-uang (notes tambahan)/Payment in Kind (PIK) notes sebesar 3%, tahun kedua dalam bentuk uang sebesar 1% dan non-uang (notes tambahan)/PIK notes sebesar 3%, tahun ketiga dalam bentuk uang sebesar 2% dan non-uang (notes tambahan)/PIK notes sebesar 3%, dan tahun keempat sampai jatuh tempo dalam bentuk uang sebesar 3% dan non-uang (notes tambahan)/PIK notes sebesar 3%.

Ketiga, janji penjualan aset. Perseroan akan menjual beberapa aset antara lain pada atau sebelum 30 Juni 2023 sebesar US$40 juta dan pada atau sebelum 31 Desember 2024 sebesar US$160 juta, yang mana 75% dari hasil dana penjualan tersebut akan ditransfer ke dalam rekening escrow yang telah ditentukan sebagai opsi untuk pembelian kembali atau penebusan pada harga pembelian di bawah par (termasuk melalui Reverse Dutch Auction).

Keempat, jaminan tanah (dan/atau bangunan). Perubahan Notes-2021 dan Perubahan Notes-2024 akan dijamin dengan tanah (dan/atau bangunan) milik entitas anak perseroan yang akan dibebani dengan hak tanggungan. Nilai penjaminan atas jaminan aset kebendaan ini adalah sebesar 60%.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi persyaratan wali amanat, perseroan menjalani Sidang Chapter 15 yang dilakukan secara virtual oleh United States Bankruptcy Court Southern District of New York pada tanggal 14 Oktober 2021 yang hasilnya menguatkan putusan scheme of arrangement yang diputuskan oleh Pengadilan Singapura.

“Perseroan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari para noteholders serta para pihak terkait sehingga restrukturisasi global bond ini berhasil diselesaikan dan efektif,” ujar William Honoris.

Sumber: Investor Daily