Bursa Eropa Mixed karena Ketua Fed Powell Jabat Dua Periode

London, Beritasatu.com — Bursa Eropa memangkas pelemahan pada Senin (22/11/2021) menjadi ditutup beragam (mixed), karena investor merespons Ketua Federal Reserve Amerika Serikat (AS) atau The Fed Jerome Powell telah mengamankan masa jabatan periode kedua. Investor juga memantau gelombang kenaikan kasus virus corona.

Pan-European Stoxx 600 ditutup datar (flat) dengan saham telekomunikasi naik 1,8% memimpin kenaikan. Sementara saham perjalanan dan liburan merosot 1,3% di tengah kekhawatiran kembalinya pembatasan penguncian Covid-19 di beberapa negara.

Di Wall Street, saham AS naik menjelang minggu yang singkat karena liburan di AS. Wall Street akan ditutup pada Kamis (25/11/2021) karena Hari Thanksgiving dan bursa saham tutup lebih awal Jumat (26/11/2021) pukul 1 siang.

Kinerja saham memiliki rekam jejak positif pada minggu Thanksgiving.

Sementara Presiden AS Joe Biden pada Senin memilih Powell untuk memimpin kembali The Fed, meredakan kekhawatiran investor bahwa kepala bank sentral baru dapat berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi AS ketika negara itu berupaya keluar dari pandemi Covid-19 dan memerangi kenaikan inflasi.

Investor Eropa akan mengawasi penyebaran Covid-19 di seluruh benua setelah Jerman dan Austria memberlakukan langkah-langkah pengetatan (lockdown).

Berita korporasi besar pada Senin datang dari Italia, di mana saham Telecom Italia melonjak 30% setelah perusahaan menerima proposal pembelian 10,8 miliar euro (US$ 12 miliar) dari dana AS KKR.

Di posisi bawah indeks blue chip Eropa, saham TeamViewer turun lebih dari 8%. Bank swasta Swiss Julius Baer merosot 4,8%.

