Harga Minyak Tertekan karena Kekhawatiran Kelebihan Pasokan

Selasa, 23 November 2021 | 07:20 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Senin (22/11/2021) tetapi tetap di bawah tekanan menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di Eropa dan potensi pelepasan cadangan minyak Jepang dan India. Hal ini meningkatkan kekhawatiran kelebihan pasokan dan lemahnya permintaan.

Harga minyak mentah Brent dan patokan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun lebih US$ 1 pada awal perdagangan, mencapai level terendah sejak 1 Oktober. Pelemahan itu kemudian pulih. Brent naik 83 sen, atau 1%, menjadi US$ 79,70 per barel, sementara minyak mentah AS naik 80 sen, atau 1%, menjadi US$ 76,73.

"Penguncian (lockdown) nasional di Eropa menimbulkan kekhawatiran pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak," kata analis minyak di pialang London PVM Oil Associates, Tamas Varga.

Investor mencari tempat berlindung yang aman seperti dolar di awal sesi, sehingga berkontribusi pada penurunan tajam harga minyak.

BACA JUGA Harga Minyak Turun 4% ke Level Terendah 6 Minggu

Austria memasuki penguncian nasional keempatnya pada Senin ketika Eropa kembali menjadi pusat pandemi virus corona. Jerman akan memberlakukan pembatasan di tengah politisi yang memperdebatkan penguncian untuk orang yang tidak divaksinasi.

Dolar AS diperdagangkan mendekati level tertinggi 16 bulan terhadap euro pada Senin, membuat minyak mentah yang dihargakan dalam dolar lebih mahal bagi pembeli dengan mata uang lainnya.

Sementara prospek pelepasan minyak dari cadangan minyak strategis (strategic petroleum reserves/SPR) mempertahankan tekanan harga minyak dan menjaga Brent di bawah level psikologis penting US$ 80.

Pejabat Jepang dan India dalam proses melepaskan cadangan minyak mentah nasional bersama-sama dengan Amerika Serikat dan ekonomi utama lainnya untuk meredam harga, tujuh sumber pemerintah yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada Reuters.

Pelepasan SPR gabungan bisa 100 juta hingga 120 juta barel atau bahkan lebih tinggi, analis Citi mengatakan dalam sebuah catatan tertanggal 19 November. Ini termasuk 45 juta hingga 60 juta barel dari Amerika Serikat, sekitar 30 juta barel dari Tiongkok, 5 juta barel dari India dan masing-masing 10 juta barel dari Jepang dan Korea Selatan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC