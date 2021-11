Harga Emas Turun 2% karena Dolar Menguat

Selasa, 23 November 2021 | 07:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun lebih 2% pada Senin (23/11/2021) karena penguatan dolar setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell dinominasikan untuk masa jabatan kedua. Hal ini mendorong ekspektasi bahwa bank sentral tetap mengurangi dukungan ekonomi.

Harga emas di pasar spot melemah 2,1% menjadi US$ 1.805,30 per ons, terendah sejak 5 November. Sementara emas berjangka AS melemah 2,4% pada US$ 1.806,30.

"Emas dijual karena gagasan bahwa The Fed mungkin akan mempertahankan kebijakan moneternya saat ini sebagai lawan dari nominator lain Lael Brainard yang dianggap membuka jalan kebijakan lebih dovish," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

"Tapi itu hanya reaksi spontan dari pasar emas," kata Wyckoff, dengan dolar menguat ke level tertinggi sejak Juli tahun lalu.

Penguatan dolar membuat emas batangan menjadi mahal bagi pembeli luar negeri. Sementara suku bunga yang tinggi diterjemahkan ke dalam peningkatan biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Pasar uang sekarang mengharapkan Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Juni mendatang dibandingkan Juli sebelumnya.

Pembuat kebijakan Fed sedang memperdebatkan apakah akan menarik dukungan lebih cepat untuk menangani inflasi, setelah salah satu pejabat yang paling berpengaruh mengisyaratkan bahwa gagasan itu akan dibahas pada pertemuan Desember.

Level support emas di sekitar US$ 1.800 dan dengan minggu perdagangan yang dipersingkat, emas dapat berkonsolidasi antara $1.800-$1.850 menjelang pertemuan kebijakan FOMC 15 Desember, kata Moya. Perak turun 1,3% menjadi $24,26 per ounce, platinum turun 1,7% menjadi $1.013,45, sementara paladium turun 5,4% menjadi $1,950,31.

Sumber: CNBC