Kaltara Gelar Investasi Lewat Summit Investment Forum

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Summit Investment Forum Kaltara 2021 guna memperkenalkan potensi investasi di provinsi termuda di Indonesia itu.

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengungkapkan, pihaknya mengundang semua stakeholders untuk mengeksplorasi potensi yang ada di Kaltara. Provinsi ini punya potensi ekonomi yang siap dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ekonomi di Kaltara berjalan ke arah yang positif ditandai dengan data dari BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltara 5,42% pada triwulan ketiga tahun 2021. Angka ini tertinggi di regional Kalimantan," kata Zainal dalam Summit Investment Forum Kaltara 2021 secara daring, Selasa (23/11/2021).

Dia menuturkan bahwa melalui Summit Invesment Forum 2021 ini pemerintah Kaltara mengundang investor dari Kaltara, luar Kaltara, dan komunitas internasional untuk datang dan berpartisipasi mewujudkan mimpi Kaltara tahun 2026 yang berubah maju dan sejahtera melalui investasi di beberapa sektor.

Dia mengatakan, Pemprov Kaltara ingin Summit Investor Forum juga menjadi momentum mempromosikan kebijakan daerah yang ramah dengan investasi dan menciptakan peluang investasi baru melalui berkolaborasi dengan para pihak.

Salah satunya ialah kebijakan untuk menetapkan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan sebesar 762.000 hektare yang diusulkan dilepas sebagai area penggunaan lainnya di mana peruntukkannya untuk mendukung pengembang energi baru terbarukan, yakni rencana pembanguna PLTA di Sungai Kayan dan Sungai Mentarang. Selain itu pembangunan food estate dan sentra perikanan dalam rangka dukungan pangan pada ibukota negara baru di Kalimantan Timur.

"Kaltara terbuka bagi investasi dan transfer teknologi termasuk investasi untuk transisi energi. Peluang besar terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati, energi litium, kawasan industri, dan pelabuhan internasional," ungkap Zainal.

Selain itu, menurut dia, di Kaltara akan disiapkan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) yang merupakan green industrial park.

"KIPI merupakan green industrial park yang telah dicanangkan Presiden menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dalam pidatonya saat menjadi pembicara World Leaders Summit on Forest and Land Use," papar Zainal.

Dia menambahkan bahwa Investor adalah mitra dalam rangka pembangunan Kaltara yang berkelanjutan dengan tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat.

