Bursa Asia Bervariasi Sambut Pemilihan Ketua the Fed

Selasa, 23 November 2021 | 16:48 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik ditutup bervariasi pada perdagangan Selasa (23/12/2021). Pelaku pasar memantau pemilihan Jerome Powell sebagai ketua the Federal Reserve untuk termin kedua.

Indeks komposit Shanghai naik 0,2%, Hang Seng Hong Kong turun 1,2%, S&P/ASX 200 naik 0,78%, Kospi turun 0,53%, Straits Times turun 0,3%.

Saham teknologi di Asia mayoritas melemah, menyusul pergerakan sektor teknologi Wall Street yang sebelumnya juga ditutup melemah.

Tencent turun 2,22%, Alibaba turun 2,55%, Meituan turun 2,48%. Secara keseluruhan, indeks teknologi Hang Seng turun 1,3%.

Di Korsel, LG Electronics turun 4,48% dan Kakao turun 3,11%.

Presiden AS Joe Biden kembali memilih Powell sebagai ketua bank sentral AS. Sebelumnya Biden ditekan untuk menominasikan kandidat Demokrat yang lebih progresif untuk menggantikan Powell yang seorang Republikan. Powell dianggap sukses menavigasikan perekonomian AS menuju pemulihan ekonomi dari badai pandemi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com