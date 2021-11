Belanja Cerdas di Era Digital

Selasa, 23 November 2021 | 22:43 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Atome, aplikasi dengan fitur buy now pay later yang bisa digunakan untuk berbelanja di gerai MAP. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Belanja di era serba digital ini haruslah mudah dan cerdas, termasuk untuk keperluan rumah tangga hingga gaya hidup. Hanya mengandalkan satu smartphone dan aplikasi, kini mau apapun tentang klik.

Membawa semangat itu, Atome, aplikasi perantara penyedia layanan beli-sekarang bayar-nanti (buy now pay later) di Asia, menjalin kerja sama strategis dengan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) pada 2021 ini.

Atome yang merupakan singkatan dari “Available To Me and Access to More” telah hadir di Indonesia dan di delapan negara lainnya, yakni: Singapura, Malaysia, Hong Kong, Vietnam, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Tiongkok.

BACA JUGA Ini Aplikasi Pesan-Antar Makanan Paling Diminati Konsumen

Dengan Atome, konsumen kini memiliki kenyamanan, akses, serta kemampuan untuk melakukan pembelian produk-produk bermerek dari MAP Active dengan pembayaran yang dapat dicicil 0% , selama 3 atau 6 bulan, tanpa DP.

VP Investor Relations, Corporate Communication and Sustainability of MAP Group, Ratih D Gianda menyatakan Atome bukan hanya menyediakan opsi pembayaran baru yang sesuai dengan pangsa pasarnya, tetapi juga senantiasa membantu generasi muda menemukan serta menjalankan passion dan aspirasinya.

"Hal ini juga sejalan dengan MAP Active yang terus mendukung masyarakat Indonesia dalam menjalankan hidup aktifnya melalui merek-merek yang kami miliki. Kerja sama ini juga menawarkan banyak program promosi yang sangat menarik, yang dapat dinikmati oleh semua pelanggan. Kami sangat antusias untuk terlibat dalam kolaborasi ini,” ujar Ratih dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Selasa (23/11/2021).

MAP sendiri merupakan perusahaan ritel peralatan olahraga terkemuka di Indonesia yang memiliki portofolio sebanyak lebih dari 40 merek eksklusif kelas dunia untuk segmen usaha olahraga, anak-anak, hingga produk gaya hidup.

BACA JUGA Ini Gaya Busana yang Digemari Milenial

General Manager Atome Financial Indonesia, Winardi Wijaya mengatakan, kolaborasi kedua belah pihak ini memiliki peran sangat penting serta strategis untuk membantu generasi muda Indonesia dalam menjalankan hidup yang lebih aktif.

Generasi muda kini lebih mudah dalam menginvestasikan hidup aktif dalam menjalankan passion dan aspirasinya dengan memiliki produk dari merek yang dimiliki oleh MAP Group, khususnya MAP Active.

“Dengan Atome, mereka mempunyai kemampuan untuk bisa lebih cerdas dalam berbelanja dan sekaligus dapat mempunyai fleksibilitas serta kendali dalam mengelola keuangan,” pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com