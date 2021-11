Harga Minyak Turun karena Cadangan Dilepas ke Pasar

Rabu, 24 November 2021 | 08:09 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Selasa (24/11/2021) mengatakan bahwa pemerintah akan memanfaatkan Cadangan Minyak Strategis (the Strategic Petroleum Reserve/SPR) sebagai bagian upaya global negara konsumen untuk meredam kenaikan harga bahan bakar yang melonjak pada 2021.

Langkah pertama, sejumlah negara yang akan melepas cadangan minyaknya yakni AS, India, Tiongkok, Jepang, Korea dan Inggris. AS akan menggelontorkan 50 juta barel SPR. Dari jumlah itu, 32 juta barel akan menjadi pertukaran selama beberapa bulan ke depan.

Harga minyak patokan AS WTI turun 1,9% ke US$ 75,30 per barel setelah pengumuman tersebut. Patokan internasional minyak mentah Brent di US$ 82,31 per barel, naik 3,2%.

"Presiden siap untuk mengambil tindakan tambahan, jika diperlukan, dan siap menggunakan otoritas penuhnya untuk berkoordinasi dengan seluruh dunia untuk menjaga pasokan minyak yang memadai saat kita keluar dari pandemi," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Pada 19 November, SPR menampung 604,5 juta barel yang tersebar di empat lokasi, menurut Departemen Energi. "Dibutuhkan 13 hari setelah pengumuman presiden agar minyak mencapai pasar," kata departemen itu.

Secara total, SPR yang didirikan tahun 1975 setelah embargo minyak, bisa menampung 727 juta barel.

Pada Agustus, pemerintahan Biden meminta OPEC dan sekutu penghasil minyaknya meningkatkan produksi dalam menghadapi kenaikan harga energi. Namun kelompok tersebut memutuskan mempertahankan jadwal yang telah disepakati sebelumnya untuk meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel per bulan.

