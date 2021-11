Harga Emas Turun Dekati Level Terendah 3 Minggu

Rabu, 24 November 2021 | 08:25 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Harga emas turun sekitar 1% ke level terendah hampir 3 minggu pada Selasa (23/11/2021) karena pencalonan kembali Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell memicu spekulasi kenaikan suku bunga lebih cepat. Hal ini memperkuat dolar dan mendongkrak imbal hasil obligasi (treasury).

Harga emas di pasar spot turun 0,9% menjadi US$ 1.788,51 per ons, sedangkan emas berjangka AS melemah 1,3% pada US$ 1.783,80.

BACA JUGA Harga Emas Turun 2% karena Dolar Menguat

Sejalan dengan itu, harga perak di pasar spot turun 2,8% menjadi US$ 23,49 per ons, platinum jatuh 4,7% menjadi US$ 964,42 dan paladium melemah 4,5% menjadi US$ 1.865,68.

Adapun indeks dolar stabil dan imbal hasil Treasury AS menguat.

“Emas telah mengalami aksi jual selama 48 jam terakhir yang sebagian besar dipicu kenaikan imbal hasil Treasury 10 tahun," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.

Investor juga berspekulasi Powell akan mempercepat normalisasi kebijakan moneter untuk mengatasi lonjakan harga konsumen.

BACA JUGA Harga Emas Turun Setelah Komentar Gubernur Fed

Powell dan Menteri Keuangan Janet Yellen akan hadir di hadapan Komite Perbankan Senat minggu depan.

Harga emas telah jatuh hampir US$ 100 sejak mencapai puncak 5 bulan di US$ 1.876,90 per ons minggu lalu. Namun, seorang analis independen Ross Norman mengatakan terlalu dini untuk menghapus emas. “Inflasi masih berjalan, dan ada pembatasan di Eropa karena Covid-19,” tambah Norman.

Emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Namun kenaikan imbal hasil Treasury membuat biaya memegang emas lebih tinggi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC