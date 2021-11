Adu Kuat Dua Megaproyek Kereta Cepat dan MRT

Rabu, 24 November 2021 | 11:22 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia tengah memacu dua megaproyek infrastruktur yakni Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta fase dua dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Implementasi masing-masing dua proyek raksasa ini ada kelebihan dan kekurangannya. Drama-drama yang muncul ke permukaan perlu diantisipasi agar proyek ini segera dieksekusi sehingga makin cepat dinikmati masyarakat.

Terbaru, proyek MRT mendatangkan mesin bor terowongan (tunnel boring machine/TBM) pertama untuk proyek MRT Jakarta Fase 2A. Bor raksasa yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (21/11/2021) ini untuk mempercepat proses penggalian terowongan yang dimulai pada Januari 2022.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendi Alhial mengatakan, TBM I tiba setelah selesai difabrikasi di salah satu pabrik milik perusahaan multinasional asal Jepang, yaitu Kawasaki Heavy Industries, Ltd di Hangzhou dan Wuhu, Tiongkok. "Pemilihan mesin bor terowongan tersebut telah sesuai pedoman Japan International Cooperation Agency (JICA) Guideline dan TBM dibuat dengan kualitas dan pengawasan produksi sesuai standar Jepang," kata Rendi dalam keterangan resmi, Senin (22/11/2021).

TBM 1 ini tiba setelah menempuh perjalanan laut kurang lebih selama 3 minggu dari Tiongkok dan datang dalam 48 bagian yang nantinya akan dirakit di lokasi pengeboran. "TBM 1 ini akan diangkut ke Stasiun Bundaran HI pada akhir November 2021 untuk membuat terowongan dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Harmoni," ujar Rendi.

Proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A CP201 dibiayai Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dana pinjaman Pemerintah Jepang melalui JICA. Oleh karena itu, selama pekerjaan pembangunan berlangsung, MRT Jakarta melibatkan konsultan, kontraktor, dan produk-produk dari perusahaan Jepang salah satunya termasuk TBM yang akan digunakan dalam proyek MRT fase 2A CP201.

Menhub Lobi ke Jepang

Namun sebelum kedatangan bor pertama, proyek MTK Jakarta bukan tanpa drama. Pada awal September 2021 lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi harus terbang ke Jepang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah Negeri Sakura itu terkait biaya kontraktor dalam proyek MRT Fase 2 Jakarta. Harga penawaran kontraktor Jepang dinilai terlalu tinggi sehingga membutuhkan penyesuaian agar pembangunan fisik dapat dilakukan.

"Kami sudah menyampaikan pesan bahwa harga sesuai dengan kualifikasi harus diikuti, jadi yang sudah kami sampaikan kepada semua pejabat (Jepang) dan semua pejabat akan memberikan nasihat agar mereka (kontraktor Jepang) mengikuti apa yang sudah sesuai dengan ketentuan dari Indonesia," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Selasa (7/9/2021).

Kereta Cepat Jakarta Bandung

Proyek ini belakangan menjadi sorotan karena selain dinilai lamban, ternyata mengalami lonjakan biaya. Kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak atau mengalami cost overrun (kelebihan biaya) menjadi US$ 8 miliar atau Rp 114,24 triliun dari biaya awal US$ 6,07 miliar atau Rp 86,5 triliun. Dengan adanya perkiraan pembengkakan anggaran mencapai US$ 8 miliar, berarti terdapat kenaikan US$ 1,9 miliar setara Rp 27,09 triliun.

Manajemen Kereta Cepat Indonesia China berdalih banyak penambahan biaya yang mengakibatkan nilai proyek ini naik.

Salah satunya pengadaan lahan seperti harus merelokasi fasilitas umum dan sosial yang dilewati trase. Selain itu penggunaan frekuensi GSM-R atau Global System for Mobile Communication yang biasa dipakai untuk telekomunikasi persinyalan kereta."Pada anggaran awal mengacu bench mark di Tiongkok di mana di sana tidak harus membayar frekuensi GSM-R ini kepada siapa pun," kata GM Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya belum lama ini.

Argumen senada diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir "Kenapa harganya naik? Kan kita tahu, pembebasan tanah di Indonesia ini susah bangat. Ini akhirnya angkanya jadi naik," kata dia.

Kedua, pandemi Covid-19 membuat harga barang seperti baja batu bara, hingga minyak naik. "Semua cost daripada tadi investasi juga naik yang hubungan dengan sumber daya alam, baja, batu bara semuanya naik, jadi ada peningkatan," kata Erick.

Kontroversi semakin memanas ketika pemerintah menyuntikkan proyek tersebut lewat uang negara. Pasal 4 Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membiayai Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dalih pemerintah adalah beberapa BUMN yang menggarap proyek tersebut kondisi keuangannya tengah mengap-mengap. Padahal perjanjian sebelumnya megaproyek ini didanai swasta.

Staf khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk terganggu cash flow-nya karena pandemi Covid-19. Lalu operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) juga terhambat karena pandemi Covid-19 menyusul penurunan penumpang. Sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa dipersiapkan ketika perencanaan tanpa memperhitungkan akan adanya pandemi Covid-19.

Kemudian, pandemi membuat program-program PT Jasa Marga (Persero) Tbk terhambat. Terlebih, kapasitas tol tidak sama dengan yang sebelumnya, sehingga membuat Jasa Marga sedikit terhambat untuk menyetor dana. Demikian juga dengan PT Perkebunan Nusantara VIII.

“Jadi hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta api cepat tetap dapat berjalan dengan baik, kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan,” ujar Arya kepada wartawan, Minggu (10/10).

Tawaran Jepang Lebih Murah

Melihat historis, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung pertama kali diajukan Jepang. Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US$ 6,2 miliar di mana 75% dibiayai Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Artinya dengan pembengkakan biaya saat ini menjadi US$ 8 miliar, maka tawaran Jepang di awal lebih murah.

Jepang menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Bahkan JICA menggelontorkan modal US$ 3,5 juta sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan. Belakangan di tengah lobi Jepang, tiba-tiba saja Tiongkok muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama.

Sumber: BeritaSatu.com