Implementasi LCS RI-Tiongkok Membuat Bisnis Lebih Efisien

Rabu, 24 November 2021 | 17:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Para pengusaha yang tergabung dalam Lembaga Kerjasama Ekonomi dan Sosial Budaya Indonesia-Tiongkok (LIT) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) antara Indonesia dan Tiongkok.

Wakil Ketua Umum LIT, Alim Markus mengaku cukup senang Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBC) bisa mengimplementasikan kerja sama LCS yang selama ini dinantikan kalangan pengusaha kedua belah negara. "LCS bisa menghemat pengusaha maupun buat kedua negara, saya mendukung supaya bisnis kita bisa lebih efisien," kata Alim saat memberikan sambutan pada acara webinar bertema "Indonesia China LCS Implementation Progress & Best Practice" yang diselenggarakan LIT dan Bank of China Jakarta Branch, Rabu (24/11/2021).

Komentar senada dikemukakan Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani yang optimistis implementasi LCS Indonesia-Tiongkok ini akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu tersebut. LCS kata dia, dapat membuat transaksi perdagangan kedua negara menjadi lebih efisien. Dia juga berharap, terjadi peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Tiongkok.

Hariyadi mengimbau pada pelaku usaha mulai beralih menggunakan fasilitas pembayaran LCS untuk mengoptimalkan transaksi mereka. “LCS telah membuat keuntungan kedua negara seperti investasi dan neraca perdagangan meningkat dari waktu ke waktu,” kata dia.

Duta Besar RI untuk RRC dan Mongolia, Djauhari Oratmangun dalam sambutannya berharap para pengusaha kedua negara bisa memanfaatkan implementasi LCS Indonesia-Tiongkok yang telah dimulai sejak September 2021 lalu. “Nilai mata uang menjadi indikator penting untuk menentukan kalkulasi usaha, semakin fluktuatif akan menimbulkan ketidakpastian dan berimplikasi pada tingginya biaya transaksi,” kata Djauhari.

Pemerintah Indonesia, kata Djauhari, menyambut baik implementasi LCS antara kedua negara. Dia berharap implementasi kebijakan itu dapat meningkatkan nilai perdagangan dan investasi di antara Indonesia dan Tiongkok. “Saya sangat berharap LCS ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk mengoptimalkan kemitraan dagang kedua negara,” kata dia.

Bank Indonesia (BI) sendiri mencatat sejak 2015-2020, valuta settlement ekspor Indonesia ke Tiongkok pembayarannya 94% menggunakan mata uang dolar AS. Demikian halnya dengan valuta settlement impor Indonesia dari Tiongkok yang pembayarannya 83% menggunakan mata uang dolar AS.

Analis Eksekutif BI Beijing Firman Hidayat dalam paparannya menjelaskan bahwa implementasi LCS Indonesia-Tiongkok merupakan kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal keempat yang dilakukan BI. Sebelumnya BI juga melakukan kerja sama LCS dengan Thailand, Malaysia dan Jepang. "Transaksi LCS Indonesia terus meningkat di mana pada tahun 2018 nilainya baru mencapai US$ 348 juta. Kemudian menjadi US$ 760 juta di 2019 dan US$ 800 di 2020. Terakhir di 2021 sampai dengan Oktober sudah mencapai US$ 1,63 miliar," ungkap Firman.

Dia menjelaskan ada banyak manfaat yang didapatkan dari implementasi LCS ini, di mana salah satunya adalah melepas ketergantungan dari mata uang dolar AS yang selama ini sangat fluktuatif.

Sumber: BeritaSatu.com