Perkuat Keamanan Siber, Telkomsel Luncurkan IoT Sphere

Rabu, 24 November 2021 | 18:36 WIB

Oleh : Herman / FMB

Vice President Internet of Things Telkomsel Alfian Manullang (Foto: Beritasatu.com)

Jakarta, Beritasatu.com – Telkomsel baru saja meluncurkan Telkomsel IoT Sphere, yakni solusi layanan keamanan internet of things (IoT) yang memberi perlindungan pada jaringan pelanggan dari segala ancaman dan eksploitasi.

Beberapa fitur unggulannya seperti Just on Click yang membuat platform mudah dikonfigurasi dengan akses visual interaktif dan didukung sistem monitoring ancaman. Berikutnya Security and Threats Protection yang merupakan database berisikan berbagai jenis virus dari seluruh dunia, malware, maupun ancaman lainnya yang telah diintegrasikan sehingga memungkinkan platform secara otomatis melakukan tindakan pencegahan yang tepat.

Ada juga Device Agnostic yang memungkinkan platform dapat diaplikasikan ke semua perangkat maupun aplikasi, dan didukung dengan end device protection serta sistem monitoring ancaman. Kemudian Routing & Filtering yang memungkinkan pengguna memiliki fleksibilitas dalam mengatur koneksi data dengan segmentasi yang komprehensif dan filtering system yang kuat.

“Dengan menghadirkan Telkomsel IoT Sphere, Telkomsel berupaya membuat aset IoT yang dimiliki perusahaan tetap terjaga dan aman dari berbagai potensi ancaman seperti virus maupun gangguan berbahaya lainnya dengan mekanisme yang praktis, karena dilengkapi dengan sistem mitigasi yang dapat mendeteksi potensi ancaman secara otomatis dan real-time,” kata Vice President Internet of Things Telkomsel Alfian Manullang di acara perkenalan layanan IoT Sphere, Rabu (24/11/2021).

Alfian menambahkan, layanan Telkomsel IoT Sphere dapat diaplikasikan untuk beragam kebutuhan keamanan oleh lintas sektor industri. Sektor perbankan dapat memanfaatkan konektivitas VPN Telkomsel IoT Sphere untuk melindungi jaringan mesin ATM dari serangan siber seperti phishing maupun ancaman lainnya, kantor pelayanan publik seperti Samsat juga dapat mengoptimalkan sistem keamanan cloud Telkomsel IoT Sphere untuk menjaga keamanan data pengguna layanan dan aplikasi yang sangat sensitif, hingga startup dompet digital untuk meningkatkan pengamanan transaksi konsumen melalui mesin Electronic Data Capture (EDC).

“Telkomsel IoT Sphere menjadi smart security solutions yang dihadirkan untuk melengkapi ekosistem Telkomsel IoT Smart Connectivity. Ke depan, Telkomsel akan terus menghadirkan lebih banyak layanan berbasis IoT yang berpusat pada prinsip customer-centricity,” ujar Alfian.

